FIFA(国際サッカー連盟)は日本時間20日、最新のFIFAランキングを発表しました。

スペインやアルゼンチン、フランス、日本が4月に親善試合を行うイングランドや、2026年W杯初戦で対峙するオランダなどトップ7チームに順位の変動はありませんでした。ちなみに3月29日に決定した親善試合の相手、スコットランドは2つ順位を下げ38位となっています。

日本の順位は、前回から1つ下げて19位。それでもアジア最上位をキープし、次いでイランが20位、韓国は22位と、この両国の順位は変動なく追随しています。

そして今回、順位の変動が目立ったのはアフリカ勢でした。前回11位のモロッコは、昨年末から19日まで開催されていたアフリカ選手権で準優勝を飾り8位にアップ。優勝したセネガルは日本の一つ下の19位から7つ上げ、12位となりました。

さらに同大会3位のナイジェリアは前回38位から26位となり、4位エジプトも4つ上げ31位、ベスト8まで勝ち上がったアルジェリアも6つ上げ28位に順位を上げました。

【FIFAランキング 上位30チーム】★は1月20日時点W杯出場決定国1位 スペイン ★2位 アルゼンチン ★3位 フランス ★4位 イングランド ★5位 ブラジル ★6位 ポルトガル ★7位 オランダ ★8位 モロッコ ★9位 ベルギー ★10位 ドイツ ★11位 クロアチア ★12位 セネガル ★13位 イタリア14位 コロンビア ★15位 アメリカ ★16位 メキシコ ★17位 ウルグアイ ★18位 スイス ★19位 日本 ★20位 イラン ★21位 デンマーク22位 韓国 ★23位 エクアドル ★24位 オーストリア ★25位 トルコ26位 ナイジェリア27位 オーストラリア ★28位 アルジェリア ★29位 カナダ ★30位 ウクライナ