【FIFAランク】アフリカ選手権Vセネガル、準Vモロッコ、3位ナイジェリアなどが大幅アップ 日本は19位に下降もアジア勢首位 3月対戦スコットランドは2つ下げ38位
FIFA(国際サッカー連盟)は日本時間20日、最新のFIFAランキングを発表しました。
スペインやアルゼンチン、フランス、日本が4月に親善試合を行うイングランドや、2026年W杯初戦で対峙するオランダなどトップ7チームに順位の変動はありませんでした。ちなみに3月29日に決定した親善試合の相手、スコットランドは2つ順位を下げ38位となっています。
日本の順位は、前回から1つ下げて19位。それでもアジア最上位をキープし、次いでイランが20位、韓国は22位と、この両国の順位は変動なく追随しています。
そして今回、順位の変動が目立ったのはアフリカ勢でした。前回11位のモロッコは、昨年末から19日まで開催されていたアフリカ選手権で準優勝を飾り8位にアップ。優勝したセネガルは日本の一つ下の19位から7つ上げ、12位となりました。
さらに同大会3位のナイジェリアは前回38位から26位となり、4位エジプトも4つ上げ31位、ベスト8まで勝ち上がったアルジェリアも6つ上げ28位に順位を上げました。【FIFAランキング 上位30チーム】★は1月20日時点W杯出場決定国
1位 スペイン ★
2位 アルゼンチン ★
3位 フランス ★
4位 イングランド ★
5位 ブラジル ★
6位 ポルトガル ★
7位 オランダ ★
8位 モロッコ ★
9位 ベルギー ★
10位 ドイツ ★
11位 クロアチア ★
12位 セネガル ★
13位 イタリア
14位 コロンビア ★
15位 アメリカ ★
16位 メキシコ ★
17位 ウルグアイ ★
18位 スイス ★
19位 日本 ★
20位 イラン ★
21位 デンマーク
22位 韓国 ★
23位 エクアドル ★
24位 オーストリア ★
25位 トルコ
26位 ナイジェリア
27位 オーストラリア ★
28位 アルジェリア ★
29位 カナダ ★
30位 ウクライナ