刑事裁判をやり直す、再審制度の見直しについて議論する法制審の部会で20日、新たなルールを盛り込んだ試案が示されました。弁護士の委員からは、「再審法の改悪案と言わざるを得ない」などと、修正を求める声があがっています。

再審制度の見直しを議論する、法務大臣の諮問機関、法制審議会の部会は20日、16回目となる会合を開き、試案を示しました。

■スクリーニング

試案では、再審請求を受けた裁判所が請求について調査し、その先の審理に進む事案を選別する「スクリーニング」の手続きが規定されました。

「再審の請求の理由がないことが明らかであると認めるとき」は請求を棄却する決定をしなければならないなどとしています。

これに対し弁護士の委員は、「どのような事例がこれに当たるかは明確にされていない」「意見聴取すらされず、迅速に再審請求が棄却されるおそれがある」と批判しています。

■証拠の開示範囲

そして、えん罪被害者や弁護士らが対象の拡大を求め、意見が対立していた証拠開示の範囲については、「再審の請求の理由に関連すると認められる証拠」で、「必要性と弊害を考慮して相当と認めるとき」としました。

これについて弁護士の委員は、「必要性などを具体的に主張しないと、提出を拒否されるおそれがある」とし、「証拠は原則として開示されるべき」と修正を求めています。

また試案では、開示された証拠を再審請求の手続きやその後の裁判など以外で使用する目的外使用を禁止し、違反した場合の罰則が盛り込まれました。

■検察官の不服申し立て

一方、もう一つの焦点となっていた、再審開始決定に対する検察官の不服申し立てについては、これを禁止するルールは試案に盛り込まれませんでした。

弁護士の委員や参考人として出席したえん罪被害者らは、検察官の不服申し立ては一律に禁止すべきだと主張し、「検察官が理由のない不服申し立てを繰り返すために、えん罪被害者の救済が著しく遅延する」と訴えていました。

部会では、この試案を元に議論が続けられ、採決を経て、法務大臣に答申される予定です。