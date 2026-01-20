前DeNA監督の三浦大輔氏（52）が20日放送のフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。プロ生活25年で強烈に覚えている2本の本塁打を明かした。

この日、10年来の交流があるという俳優の小沢仁志とともに出演。小沢も野球好きで、草野球などで交流を深めているという。

三浦氏は「打たれてもすぐ立ち直るっぽい」というイメージに〇の札を挙げ、「立ち直れなかったらやってられないですよ、どんだけ打たれてきたか」と苦笑。そんな中でも、プロ生活25年の中で強烈に覚えている本塁打が2本あるという。

1本目が2005年6月の西武・カブレラに打たれた推定180m弾。三浦氏は「爆発したホームランでした。爆発音しました、本当に。打たれた瞬間、“ドーン！”となって“あー”と思ったら、普通だったらスタンド入るじゃないですか。どこまで行くのかなと思ったら、途中でボール返ってきたんですよ。（当時インボイスSEIBUドームの）天井に当たって。今まで聞いたことない音でしたね」と回顧。「横浜スタジアムで対戦した時に、3三振か4三振ぐらい取ってて。で、西武ドームで対戦する時に、当時のキャッチャーが今の相川監督。相川監督とバッテリーと組んでいたんで、どうしようか攻め方、でも打たれてないのに攻め方変えるのもな、と思って。打たれてもいこうぜって言って、向こうも狙ってきたところで、ドーンっていかれました」と振り返った。

2本目は、2015年にソフトバンク・柳田悠岐に打たれた電光掲示板破壊弾。「バックスクリーンにどでかいホームラン打たれて。バーンと当たった瞬間に電光掲示板壊れて。凄かったですね」としみじみ。「あのホームランはどんだけ見たか、流されたか。そのあと、三振取ってるのをほとんど映っていない、今日はありがとうございました」と笑顔を見せた。