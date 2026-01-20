Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë3Ì¼¤¬Â¹2¿Í¤òÏ¢¤ì¤Æµ¢¾Ê¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¿©»ö¤ò¤¹¤Ù¤ÆÍÑ°Õ¤·¤¿¤é·ë¹½¤Ê½ÐÈñ¤Ë¡Ä¡£¼¡²ó¤«¤é¤ª¶â¤ò½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤âÌäÂê¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
²ÈÂ²¤Îµ¢¾Ê¡¢Ã¯¤¬¤É¤³¤Þ¤ÇÉéÃ´¤¹¤ë¤Ù¤¤«
»Ò¤É¤âÀ¤ÂÓ¤Îµ¢¾ÊÈñÍÑ¤äÂÚºßÃæ¤ÎÀ¸³èÈñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÌÀ³Î¤Ê¥ëー¥ë¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼Â²È¤ËÇñ¤Þ¤ë¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢É¬¤º¤·¤â¡Ö¿Æ¤¬Á´Éô½Ð¤¹¤Ù¤¡×¤È·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï²ÈÄí¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥±ー¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿Æ¤¬¤â¤Æ¤Ê¤¹¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¡×¤È¤¤¤¦É÷Ä¬¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¸½ºß¤ÏÊª²Á¤â¾å¤¬¤ê¡¢Ç¯¶âÀ¸³è¤Ê¤É¤Ç¼ýÆþ¤¬¸Â¤é¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢Ä¹´ü´Ö¤ÎÂÚºß¤ò¤¹¤Ù¤Æ¿Æ¤¬¤Þ¤«¤Ê¤¦¤Î¤Ï¡¢²È·×¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê·ÐºÑÅªÉéÃ´¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¿©»ö¤òËè²óÍÑ°Õ¤¹¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¿Í¿ô¤¬Â¿¤¤¤Û¤É¿©Èñ¤â¸÷Ç®Èñ¤â¤«¤µ¤ß¤Þ¤¹¡£
µ¢¾Ê¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤Ï²ÈÄí¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¤¬¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥ë¥á¥¯¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖHALMEK up¡×¤¬¼Â»Ü¤·¤¿Ä´ºº¡ÊÄ´ºº´ü´Ö¡§2023Ç¯6·î5Æü～7·î9Æü¡¢Ä´ºº²óÅú¿ô¡§187¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ÒÀ¤ÂÓ1²ó¤Îµ¢¾Ê»þ¤Ë¿ÆÀ¤ÂÓ¤¬ÉéÃ´¤¹¤ë¶â³Û¤Ï1～3Ëü±ß¤¬39.8¡ó¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¼¡¤Ë3Ëü±ß°Ê¾å5Ëü±ßÌ¤Ëþ¤¬19.3¡ó¤ÈÂ³¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢¿ÆÀ¤ÂÓ¤ÎÉéÃ´¤Ï3～5Ëü±ßÄøÅÙ¤¬Ãæ¿´¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢10Ëü±ß°Ê¾å¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤â8.4¡ó¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤À¤±¤Î½ÐÈñ¤¬ËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤ËÂ³¤¯¤È¡¢²È·×¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤ÉéÃ´¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¡Ö¼¡²ó¤«¤é¾¯¤·¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢·è¤·¤Æ¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤´¤¯¼«Á³¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
»ÒÀ¤ÂÓ¤Ë¡Ö¤ª¶â¤ò½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤Î¤Ï¥¢¥ê¡©
·ëÏÀ¤«¤é¸À¤¨¤Ð¡¢¡ÖÉéÃ´¤òÊ¬¤±¹ç¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤ËÌäÂê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í¡¢¿ÆÀ¤Âå¤¬ÌµÍý¤ò¤·¤Æ¤Þ¤ÇÁ´³Û¤ò½Ð¤·Â³¤±¤ë¤è¤ê¡¢²ÈÂ²¤Ç¶¨ÎÏ¤·¹ç¤¨¤ë·Á¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Û¤¦¤¬¡¢Ä¹¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤ÆÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤¬ÃÛ¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢ÅÁ¤¨Êý¤Ë¤Ï¾¯¤·¹©É×¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤ª¶â¤ÎÏÃ¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥Ç¥ê¥±ー¥È¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¸À¤¤Êý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÁê¼ê¤ËÀÕ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¡ÖÁ´ÉôÉéÃ´¤¹¤ë¤Î¤ÏÀµÄ¾¤¤Ä¤¤¤Î¡×¡ÖÍèÇ¯¤«¤é¤Ï¿©Èñ¤ò¾¯¤·Ê¬¤±¹ç¤¨¤¿¤é½õ¤«¤ë¤Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢ÁÇÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¤ä¤ï¤é¤«¤¯ÅÁ¤¨¤ë¸À¤¤Êý¤ò¿´³Ý¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¼¡²ó¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ç¿©ºà¤ò»ý¤Á´ó¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¡©¡×¤Ê¤É¡¢Äó°Æ·¿¤ÎÅÁ¤¨Êý¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢¿Æ»Ò´Ö¤Î¶âÁ¬ÉéÃ´¤ò½ä¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤®¡¢¸ß¤¤¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
µ¤¤Þ¤º¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¹©É×¤È¤Ï¡©
¤â¤·¡¢Ä¾ÀÜ¡Ö¤ª¶â¤ò½Ð¤·¤Æ¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤¬°ú¤±¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç´ÖÀÜÅª¤ËÉéÃ´¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦µ¢¾ÊÁ°¤Ë¡Öº£²ó¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç²á¤´¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÍ½Äê¤ò¶¦Í¤·¤Ä¤Ä¡¢Çã¤¤Êª¤ÎÊ¬Ã´¤òÄó°Æ¤¹¤ë
¡¦Ì¼¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ë¡Ö¿©ºà¤ÎÇã¤¤½Ð¤·¤ò¤ª´ê¤¤¤Ç¤¤ë¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ë
¡¦ÂÚºßÃæ¤Ë³°¿©¤¹¤ë¤È¤¡¢¡Öº£Æü¤Ï¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¡©¡×¤È¼«Á³¤ËÍê¤ë
ÆÃ¤ËÌ¼¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬²ÈÄí¤ò»ý¤Á¡¢Æü¾ïÅª¤Ë²È·×¤ò´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ëÎ©¾ì¤Ê¤é¡¢¿Æ¤ÎÉéÃ´¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¡¢¡Ö¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¸À¤¤¤Ë¤¯¤¤¤«¤é¤È²æËý¤òÂ³¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Èè¤ì¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤¬ÀÑ¤â¤ê¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤Îµ¢¾Ê¤¬¶ìÄË¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ä¹¤¯ÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤òÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤·Á¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
ÌµÍý¤»¤º¡¢¾Ð´é¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¤ë´Ø·¸¤ò
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Îµ¢¾Ê¤Ï¡¢²ÈÂ²¤¬´é¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ²á¤´¤»¤ëµ®½Å¤Ê»þ´Ö¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»þ´Ö¤òµ¤»ý¤Á¤è¤¯·Þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¿Æ¤À¤±¤¬¤¬¤ó¤Ð¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤¬¾¯¤·¤º¤Ä¶¨ÎÏ¤·¹ç¤¨¤ë´Ä¶¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬ÍýÁÛ¤Ç¤¹¡£
¤ª¶â¤Î¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤Î¤ÏÍ¦µ¤¤¬¤¤¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Ë¤«¤«¤ë¼ê´Ö¤äÈñÍÑ¤òÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¡¢Ì¼¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ë¤â¤¤Ã¤ÈÅÁ¤ï¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
±óÎ¸¤ä²æËý¤ÇÈè¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤ê¤â¡¢ÁÇÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿´ÃÏ¤è¤¤µ÷Î¥´¶¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢º£¸å¤ÎÎÉ¹¥¤Ê¿Æ»Ò´Ø·¸¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
