Åçº¬¸©¤Î´ë¶È¤¬Åìµþ¤Ë½¸·ë!¡Ö¤·¤Þ¤Í´ë¶ÈEXPO in Åìµþ¡×2·î7Æü³«ºÅ
¤Õ¤ë¤µ¤ÈÅçº¬Äê½»ºâÃÄ¤Ï2·î7Æü¡¢¡Ö¤·¤Þ¤Í´ë¶ÈEXPO in Åìµþ¡×¤ò¡ÖAPÆüËÜ¶¶¡×(ÅìµþÅÔÃæ±û¶è)A¡¦B¡¦C¡¦G¥ë¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¤·¤Þ¤Í´ë¶ÈEXPO
¡ûÅìµþ¤ÇÅçº¬¤Î´ë¶È¤È¸òÎ®¤Ç¤¤ë
Åçº¬¸©¤Ç³èÌö¤¹¤ë´ë¶È¤äÆ¯¤¯¿Í¡¹¡¢¤½¤·¤ÆÂ¿ÍÍ¤ÊÆ¯¤Êý¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Åìµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£Åçº¬¤Î´ë¶È¤ÈÄ¾ÀÜ¸òÎ®¤·¡¢¼ÂºÝ¤ËÆ¯¤¯´Ä¶¤äÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Åçº¬¤Ç¤Î½¢¿¦¤äÅ¾¿¦¤Ë¸þ¤±¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£Åçº¬¤Î»Å»ö¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¼Ò²ñ¿Í&³ØÀ¸(³ØÇ¯ÉÔÌä)¤ä¡¢¾ÍèÅª¤ËUI¥¿¡¼¥ó¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ê¤É¤ò¼ç¤ÊÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
³«ºÅÆü»þ¤Ï2·î7Æü13:00¡Á19:15¡£Á´3Éô¹½À®¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¡£ÉþÁõ¤Ï¼«Í³¤Ç¡¢¥¹¡¼¥Ä¤ÎÃåÍÑ¤ÏÉÔÍ×¡£½àÈ÷Êª¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¤ß¡£»²²Ã¤ÏÌµÎÁ¤Ç¡¢ÅöÆü»²²Ã¤äÅÓÃæ»²²Ã¤â²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Âè1Éô¡Ö¤·¤Þ¤Í¥¥ã¥ê¥¢¥Ó¥ó¥´¡×¤Ï¡¢Åçº¬¤Ç³èÌö¤¹¤ë¼Ò²ñ¿Í¤È»²²Ã¼Ô¤¬¸òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¥é¥¤¥Õ¥¥ã¥ê¥¢¤ò¹Í¤¨¤ë¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡£¥Ó¥ó¥´¥«¡¼¥É¤ò»È¤¤¡¢»Å»ö¤äÅçº¬¤Ç¤ÎÀ¸³è¡¢Åçº¬¤È¤Î´Ø¤ï¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò¶¦Í¤¹¤ë¡£
Âè1Éô¡Ö¤·¤Þ¤Í¥¥ã¥ê¥¢¥Ó¥ó¥´¡×
Âè2Éô¡Ö¤ª»Å»ö¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡×¤Ë¤Ï¡¢Åçº¬¤Î27¼Ò¤¬½¸·ë¡£³Æ´ë¶È¥Ö¡¼¥¹¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¡¢´ë¶È¾Ò²ð¤ä½¢¿¦¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤òÄ¾ÀÜ´ë¶È¤ÎÃ´Åö¼Ô¤«¤éÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
Âè2Éô¡Ö¤ª»Å»ö¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡×
Åìµþ²ñ¾ì »²²Ã´ë¶È
Âè3Éô¡Ö¤·¤Þ¤Í¤Ë´¥ÇÕ!¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡×¤Ï¡¢Åçº¬¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë»²²Ã¼Ô¡¢´ë¶È¡¢´Ø·¸¼Ô¤¬¸ò¤ï¤ëÂç¸òÎ®²ñ¡£¿©¤Ù¤¿¤ê°û¤ó¤À¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Åçº¬¤ä¾Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤¦¾ì¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¡û°Ü½»Áí¹çÁêÃÌ¥Ö¡¼¥¹¤â
²ñ¾ì¤Ë¤Ï°Ü½»Áí¹çÁêÃÌ¥Ö¡¼¥¹¤òÀß¤±¡¢¡ÖÅçº¬¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê²ñ¼Ò¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡×¡Ö°Ü½»¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬ÃÏ°è¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡ÖÅçº¬¸©Á´ÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÁêÃÌ¤ËÄê½»ºâÃÄ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÂÐ±þ¤¹¤ë¡£¡ÖÃÏ°è¤ª¤³¤·¶¨ÎÏÂâ¥Ö¡¼¥¹¡×¤ä¡Ö¤·¤Þ¤Í½¢¿¦³èÆ°±þ±ç½õÀ®¶â(³ØÀ¸ÂÐ¾Ý)¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
°Ü½»Áí¹çÁêÃÌ¥Ö¡¼¥¹
¡û´ë¶È¤ä¡¢°Ü½»¤ËÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤ò¼ý½¸
¾ðÊó¼ý½¸¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢»²²Ã´ë¶È¤Î¾ðÊó¤Ë²Ã¤¨¡¢Åçº¬¸©Á´°è¤Î°Ü½»¤ËÌòÎ©¤Ä¥Á¥é¥·¤ä¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£
¾ðÊó¼ý½¸¥¨¥ê¥¢
¡ûÀèÃå¤Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë¥®¥Õ¥È¤¬¤â¤é¤¨¤ë
Íè¾ì¼ÔÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥®¥Õ¥È1000±ßÊ¬¤òÀèÃå100Ì¾¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡£
ÃêÁª¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤âÅö¤¿¤ë¡£1Åù¤ÏÅìµþ¡¦Åçº¬´Ö±ýÉü¹Ò¶õ·ô(1Ì¾Ê¬)¡¢2Åù¤ÏÅçº¬¸©»º¤ªÊÆ¿©¤ÙÈæ¤Ù¥»¥Ã¥È(20Ì¾Ê¬)¡¢3Åù¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¡£ÃêÁª¤ÏÂè2Éô»²²Ã¼Ô¤Î¤¦¤Á¡¢¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë²óÅú¤·¤¿¿Í¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¡¢14:30¤«¤é¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¤Ï²ñ¾ì¤Îº®»¨¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£Íè¾ìÁ°¤Ë»öÁ°Í½Ìó¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÅöÆü¤Î¼õÉÕ¡¦Æþ¾ì¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
