M!LKº´ÌîÍ¦ÅÍ¡¢ÃÏ¸µ¡¦°¦ÃÎ¸ø±é¤Ë¡Ö¿ÆÀÌÉ×ºÊ¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼´¶¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/20¡ÛM!LK¤Îº´ÌîÍ¦ÅÍ¤¬1·î18Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥é¥¤¥Ö¤ËÍè¤¿¿ÆÀÌ¤È¤Î¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛM!LKº´ÌîÍ¦ÅÍ¡¢¿ÆÀÌ¡õ¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È
2·î11Æü¤Þ¤Ç¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡ÖM!LK ARENA TOUR 2025-2026¡ØSMILE POP!¡Ù¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ëM!LK¡£1·î17¡¦18Æü¤Ë¤Ï¡¢°¦ÃÎ¡¦Aichi Sky Expo¡Ê°¦ÃÎ¸©¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì¡Ë¥Û¡¼¥ëA¤Ç¸ø±é¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢º´Ìî¤Ï¡Ö°¦ÃÎ2Æü´Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡¼¡ª¡ª¤ß¡ª¤ë¤¡¼¤º¡¢¤¹¤´¤¤³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡ªËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡ª¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø´¶¼Õ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¿ÆÀÌÉ×ºÊ¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿ ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¡¢¼«¿È¤Î¿ÆÀÌ¤Ë¤¢¤¿¤ë6¿ÍÁÈYouTuber¡¦Åì³¤¥ª¥ó¥¨¥¢¤Î¤Æ¤Ä¤ä¤È¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£Á´°÷¤Ç¡ÈÌÇ¥Ý¡¼¥º¡É¤ò¤·¤¿³Ú¤·¤²¤Ê»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º´Ìî¤Ï¡ÖÎ¢¤Ç²ñ¤¨¤¿»þ¡¢¼Â²È¤Ëµ¢¤Ã¤¿»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿ÆÀÌ¤Ê¤ó¤À¤Ê¤¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê10¿ÆÅù¡Ë¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤Èµ¤·¤¿¡£
º´Ìî¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡ª°ìÈÖ±ó¤¤¿ÆÀÌ¤µ¤ó¡×¡Ê2024Ç¯10·î22ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢²È·Ï¿Þ¤òºîÀ®¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¤Æ¤Ä¤ä¤È10¿ÆÅù¤Ë¤¢¤¿¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¤Æ¤Ä¤ä¤ÎºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊ÷´ß¤ß¤Ê¤ß¤È¤â¿ÆÀÌ´Ø·¸¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢2026Ç¯1·î¤Ë¤Ï¡¢Ê÷´ß¤¬¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤Çº´Ìî¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
º£²ó¡¢º´Ìî¤¬¸ø³«¤·¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸Î¢¤Ç¤Î¤Æ¤Ä¤ä¤È¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤Þ¤µ¤«¿ÆÀÌ¤¬Íè¤Æ¤¿¤È¤Ï¡ª¡×¡ÖÉ×ºÊ¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢¤â¤·¤«¤·¤Æ¤ß¤Ê¤ß¤Á¤ã¤ó¤â¡©¡×¡Ö´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¡×¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×¡Ö¤Æ¤Ä¤ä¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼´¶¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡×¡Ö¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡º´ÌîÍ¦ÅÍ¡Ö¿ÆÀÌÉ×ºÊ¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
