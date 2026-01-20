INI池崎理人、12年前の「未来の自分に宛てた手紙」公開 内容＆直筆文字に注目集まる「可愛すぎる」「ほっこり」
【モデルプレス＝2026/01/20】グローバルボーイズグループ・INI（アイエヌアイ）の公式X（旧Twitter）が、1月19日に更新された。池崎理人（※「崎」は正式には「たつさき」）の直筆の手紙が公開され、話題を呼んでいる。
投稿では「12年前に未来の自分に宛てた手紙が出てきました」「感動せんし、腹立つなぁ」という言葉とともに、当時12歳の池崎が書いた手紙を公開。「ぼくは今野球などスポーツが好きですが、何してますか」と書き出した手紙には、仕事や結婚、生活などについて未来の自分自身へ問いかける文言が丁寧な字でつづられていた。
この投稿は「内容が可愛すぎる」「綺麗な字」「昔も今も変わらず素敵」「ほっこりした」「『質問ばかりになりました』で締めるのも面白い（笑）」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
◆池崎理人、当時12歳の直筆手紙披露
◆池崎理人の手紙に「内容が可愛すぎる」と反響
【Not Sponsored 記事】