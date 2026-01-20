鬼頭明里、ミニスカ衣装で美脚スラリ「スタイル良すぎ」「アニメから飛び出てきたみたい」と反響
【モデルプレス＝2026/01/20】声優の鬼頭明里が1月20日、自身のInstagramを更新。ミニスカートの衣装姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「鬼滅」美人声優「お人形さんみたい」美脚＆ウエストチラリのミニスカ衣装姿
鬼頭は「FLOWER MUSIC LIVE DAY.2公演ありがとうございました」と、ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 FLOWER MUSIC LIVE『Boooooom Boooooom Bee！！』への出演を報告。「たーーーのしくってあっという間の公演でした」と充実感を滲ませ、白と水色を基調としたミニスカートのライブ衣装姿を公開した。スラリと伸びた美しい脚と、ほっそりとしたウエストがのぞいている。
この投稿に、ファンからは「スタイル良すぎ」「本当にアニメから飛び出てきたみたい」「美しい脚に釘付け」「衣装が似合いすぎている」「今日も最高に可愛い」「ビジュアルが完璧」「お人形さんみたい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
