「ゴディバ」47都道府県名産品テーマのチョコドリンク登場「阪急バレンタインチョコレート博覧会」限定
【モデルプレス＝2026/01/20】ゴディバジャパンでは、阪急うめだ本店で開催される「阪急バレンタインチョコレート博覧会2026」にて、日本各地の名産品をテーマにしたオリジナルチョコレートドリンク「ゴディバ 47 ショコリキサー」を、1月21日より期間・店舗限定で販売する。
【写真】「ゴディバ」47都道府県オリジナルドリンク一覧
阪急うめだ本店「阪急バレンタインチョコレート博覧会2026」にて展開される催事、日本各地の素材を使ったチョコレートを集めた「47チョコ列島」限定で、日本全国47都道府県の名産品をテーマにそれぞれの魅力を凝縮させたオリジナルチョコレートドリンク「ゴディバ 47 ショコリキサー」が期間・店舗限定販売される。「ゴディバ 47 ショコリキサー」とは、日本全国47都道府県の“おいしい物語”を1杯に詰め込んだ、特別なショコリキサー。各都道府県の名産品からインスピレーションを得て開発した、全47種類のフレーバーのショコリキサーで、旅するように、選ぶたびに新しい発見と驚きが広がる。
すべてのショコリキサーには、ベルギー産のチョコレートチップが入っており、ひと口飲むごとに、なめらかな口どけとカリッとした食感が重なり合い、特別な美味しさを演出。この場所でしか出会えない日本を味わうチョコレートの旅へと誘う47種類のショコリキサーの中から、「推しフレーバー」を見つけるのも楽しみ方の1つとなっている。
口いっぱいに広がる赤肉メロンの香りと甘み。爽やかで贅沢なひとときをどうぞ。
かじったようなジューシーさ。りんごの香りがふんわり広がる、すっきりとした味わい。
香ばしい黒ごまと南部せんべいの食感が楽しい、ほっとする和の1杯。
米糀のやさしい甘みとライスパフの軽やかな食感が織りなす、心温まる味わい。
まろやかな枝豆の風味を活かしたずんだソースで、和の味わいをスタイリッシュに。
上品に香る洋梨の甘さが口いっぱいに。ふわっと広がるエレガントな余韻を楽しんで。
あかつき桃のソースがとろける、包み込むようなやさしい甘さ。
日本初の本格的な喫茶店「可否茶館」に思いを馳せる、珈琲味のショコリキサー。
湘南ゴールドの爽やかな香り広がる、初夏のような清涼感。砕いたサブレをトッピング。
深みのある狭山茶が香る、心がほっと落ち着く和の味わい。
はちみつの甘みと醤油の香ばしさが絶妙。甘じょっぱさがクセになる新感覚。
メロンソースが香り立つ、フルーティで濃厚な味わい。
いちごの甘酸っぱさがぎゅっと詰まった、とちおとめ好きにたまらない1杯。
甘酸っぱい梅の風味がさっぱりと広がる、すっきり気分の和テイスト。白加賀梅のドライフルーツがアクセント。
白桃のふくよかな香りが広がる、華やかで優雅なひととき。
やさしい甘みの糀みつに、香ばしい柿の種の食感がアクセント。
ナガノパープルとシャインマスカットが奏でる、贅沢でみずみずしいぶどうの香り。
スイカのジューシーな甘さと香りがはじける味わい。
富有柿のピューレで仕立てた、やわらかな果実の甘み。
香ばしい茶葉の香りがふわり。心までほぐれるほうじ茶の深みをどうぞ。
黄金色に輝く梅ジャムがとろける、甘酸っぱい上品な味わい。
静岡県産の抹茶を使用した、和の深みを感じられる香り高い1杯。
※静岡抹茶82％使用（抹茶中）
いちじくのピューレとドライフルーツが織りなす、芳醇で奥行きのある味わい。
果実の甘みとカカオの香りが絶妙に重なる、懐かしくも新しいミックスジュース味のショコリキサー。
宇治抹茶の香りとやわらかな苦み。王道の味わいで心がすっと落ち着く1杯。
とろけるわらび餅に黒蜜がとろり。やさしい甘さが広がる和のデザートドリンク。
抹茶の味わいに丹波の黒豆をトッピングして仕上げる、心安らぐ和の味わい。
こしあんのやさしい甘みが、まるで和菓子のような、どこか懐かしい味わい。
琵琶湖の色合いをイメージしたブルーベリーソースで清涼感ある甘酸っぱさ。
ハッサクのほどよい酸味が爽やか。柑橘の香りで気分までリフレッシュ。
みずみずしい二十世紀梨の、繊細な香りと味わいがたまらない1杯。
豊かな果実味のぶどうソースで仕立てた、芳醇な1杯。
白桃ソースともちもち求肥の組み合わせが楽しい、遊び心あふれる1杯。
爽やかなレモンゼリーが広がる、キリッとした後味のご褒美ドリンク。
柚子の香りがふわっと広がり、すっきりと上品に仕上げた爽快な味わい。
甘酸っぱいみかんに、オリーブのまろやかなコクを重ねた自然の恵みを感じる1杯。
すだちの酸味がキュッと広がる、清々しい飲み心地。
オレンジと河内ばんかんのドライフルーツが香る、さっぱりとした大人の柑橘ブレンド。
ゆずの果汁とピールを合わせた、華やかで清々しい味わい。
あまおうの濃厚な甘みと爽やかな酸味。いちご好きの笑顔がこぼれる1杯。
みかんのソースで仕立てた、甘酸っぱい爽快感。
ふんわりカステラの甘みを添えて、贅沢で楽しい新感覚の1杯。
フレッシュなキウイの酸味が心地よく弾ける、リフレッシュドリンク。
デコポンの香りとやさしい甘みが重なる、爽やかで心はずむ味わい。
ニューサマーオレンジのピューレで仕立てた、軽やかな甘酸っぱさ。
安納芋の濃厚な甘みがとろける、やさしい味わいのスイーツドリンク。
黒糖みつの深いコクとまろやかな甘み。心までじんわり癒される1杯。
・商品名：「ゴディバ 47 ショコリキサー」
・販売期間：2026年1月21日（水）〜1月29日（木）
※数量・期間限定／無くなり次第終了
※最終日は午後3時終了
・取扱店：阪急うめだ本店「阪急バレンタインチョコレート博覧会2026」
・内容量：レギュラーサイズ 270ml
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
