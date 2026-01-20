「ゴディバ 47 ショコリキサー」（提供写真）

【モデルプレス＝2026/01/20】ゴディバジャパンでは、阪急うめだ本店で開催される「阪急バレンタインチョコレート博覧会2026」にて、日本各地の名産品をテーマにしたオリジナルチョコレートドリンク「ゴディバ 47 ショコリキサー」を、1月21日より期間・店舗限定で販売する。

◆「ゴディバ 47 ショコリキサー」登場


阪急うめだ本店「阪急バレンタインチョコレート博覧会2026」にて展開される催事、日本各地の素材を使ったチョコレートを集めた「47チョコ列島」限定で、日本全国47都道府県の名産品をテーマにそれぞれの魅力を凝縮させたオリジナルチョコレートドリンク「ゴディバ 47 ショコリキサー」が期間・店舗限定販売される。「ゴディバ 47 ショコリキサー」とは、日本全国47都道府県の“おいしい物語”を1杯に詰め込んだ、特別なショコリキサー。各都道府県の名産品からインスピレーションを得て開発した、全47種類のフレーバーのショコリキサーで、旅するように、選ぶたびに新しい発見と驚きが広がる。

すべてのショコリキサーには、ベルギー産のチョコレートチップが入っており、ひと口飲むごとに、なめらかな口どけとカリッとした食感が重なり合い、特別な美味しさを演出。この場所でしか出会えない日本を味わうチョコレートの旅へと誘う47種類のショコリキサーの中から、「推しフレーバー」を見つけるのも楽しみ方の1つとなっている。

◆北海道「赤肉メロン ショコリキサー」


口いっぱいに広がる赤肉メロンの香りと甘み。爽やかで贅沢なひとときをどうぞ。

◆青森「りんご ショコリキサー」


かじったようなジューシーさ。りんごの香りがふんわり広がる、すっきりとした味わい。

◆岩手「南部セサミ ショコリキサー」


香ばしい黒ごまと南部せんべいの食感が楽しい、ほっとする和の1杯。

◆秋田「甘酒 ショコリキサー」


米糀のやさしい甘みとライスパフの軽やかな食感が織りなす、心温まる味わい。

◆宮城「ずんだモダン ショコリキサー」


まろやかな枝豆の風味を活かしたずんだソースで、和の味わいをスタイリッシュに。

◆山形「洋なし エレガンス ショコリキサー」


上品に香る洋梨の甘さが口いっぱいに。ふわっと広がるエレガントな余韻を楽しんで。

◆福島「あかつき桃 ショコリキサー」


あかつき桃のソースがとろける、包み込むようなやさしい甘さ。

◆東京「珈琲 ショコリキサー」


日本初の本格的な喫茶店「可否茶館」に思いを馳せる、珈琲味のショコリキサー。

◆神奈川「湘南ゴールド ショコリキサー」


湘南ゴールドの爽やかな香り広がる、初夏のような清涼感。砕いたサブレをトッピング。

◆埼玉「狭山茶 ショコリキサー」


深みのある狭山茶が香る、心がほっと落ち着く和の味わい。

◆千葉「ハニー醤油 ショコリキサー」


はちみつの甘みと醤油の香ばしさが絶妙。甘じょっぱさがクセになる新感覚。

◆茨城「メロン ショコリキサー」


メロンソースが香り立つ、フルーティで濃厚な味わい。

◆栃木「とちおとめ ショコリキサー」


いちごの甘酸っぱさがぎゅっと詰まった、とちおとめ好きにたまらない1杯。

◆群馬「梅 ショコリキサー」


甘酸っぱい梅の風味がさっぱりと広がる、すっきり気分の和テイスト。白加賀梅のドライフルーツがアクセント。

◆山梨「白桃クラシック ショコリキサー」


白桃のふくよかな香りが広がる、華やかで優雅なひととき。

◆新潟「柿の種＆糀みつ ショコリキサー」


やさしい甘みの糀みつに、香ばしい柿の種の食感がアクセント。

◆長野「ダブルグレープ ショコリキサー」


ナガノパープルとシャインマスカットが奏でる、贅沢でみずみずしいぶどうの香り。

◆富山「スイカ ショコリキサー」


スイカのジューシーな甘さと香りがはじける味わい。

◆岐阜「富有柿 ショコリキサー」


富有柿のピューレで仕立てた、やわらかな果実の甘み。

◆石川「ほうじ茶 ショコリキサー」


香ばしい茶葉の香りがふわり。心までほぐれるほうじ茶の深みをどうぞ。

◆福井「黄金の梅 ショコリキサー」


黄金色に輝く梅ジャムがとろける、甘酸っぱい上品な味わい。

◆静岡「静岡抹茶 ショコリキサー」


静岡県産の抹茶を使用した、和の深みを感じられる香り高い1杯。
※静岡抹茶82％使用（抹茶中）

◆愛知「いちじく ショコリキサー」


いちじくのピューレとドライフルーツが織りなす、芳醇で奥行きのある味わい。

◆大阪「ミックスジュース ショコリキサー」


果実の甘みとカカオの香りが絶妙に重なる、懐かしくも新しいミックスジュース味のショコリキサー。

◆京都「宇治抹茶 ショコリキサー」


宇治抹茶の香りとやわらかな苦み。王道の味わいで心がすっと落ち着く1杯。

◆奈良「わらび餅 ショコリキサー」


とろけるわらび餅に黒蜜がとろり。やさしい甘さが広がる和のデザートドリンク。

◆兵庫「黒豆抹茶 ショコリキサー」


抹茶の味わいに丹波の黒豆をトッピングして仕上げる、心安らぐ和の味わい。

◆三重「こしあん ショコリキサー」


こしあんのやさしい甘みが、まるで和菓子のような、どこか懐かしい味わい。

◆滋賀「ブルーベリー ショコリキサー」


琵琶湖の色合いをイメージしたブルーベリーソースで清涼感ある甘酸っぱさ。

◆和歌山「ハッサクシトラス ショコリキサー」


ハッサクのほどよい酸味が爽やか。柑橘の香りで気分までリフレッシュ。

◆鳥取「二十世紀梨 ショコリキサー」


みずみずしい二十世紀梨の、繊細な香りと味わいがたまらない1杯。

◆島根「ぶどう ショコリキサー」


豊かな果実味のぶどうソースで仕立てた、芳醇な1杯。

◆岡山「桃太郎 ショコリキサー」


白桃ソースともちもち求肥の組み合わせが楽しい、遊び心あふれる1杯。

◆広島「瀬戸内レモン ショコリキサー」


爽やかなレモンゼリーが広がる、キリッとした後味のご褒美ドリンク。

◆山口「柚子 ショコリキサー」


柚子の香りがふわっと広がり、すっきりと上品に仕上げた爽快な味わい。

◆香川「オリーブ＆不知火みかん ショコリキサー」


甘酸っぱいみかんに、オリーブのまろやかなコクを重ねた自然の恵みを感じる1杯。

◆徳島「すだち ショコリキサー」


すだちの酸味がキュッと広がる、清々しい飲み心地。

◆愛媛「ばんかんシトラス ショコリキサー」


オレンジと河内ばんかんのドライフルーツが香る、さっぱりとした大人の柑橘ブレンド。

◆高知「ゆずピール ショコリキサー」


ゆずの果汁とピールを合わせた、華やかで清々しい味わい。

◆福岡「あまおう ショコリキサー」


あまおうの濃厚な甘みと爽やかな酸味。いちご好きの笑顔がこぼれる1杯。

◆佐賀「みかん ショコリキサー」


みかんのソースで仕立てた、甘酸っぱい爽快感。

◆長崎「カステラ ショコリキサー」


ふんわりカステラの甘みを添えて、贅沢で楽しい新感覚の1杯。

◆大分「キウイ ショコリキサー」


フレッシュなキウイの酸味が心地よく弾ける、リフレッシュドリンク。

◆熊本「デコポン ショコリキサー」


デコポンの香りとやさしい甘みが重なる、爽やかで心はずむ味わい。

◆宮崎「ニューサマーオレンジ ショコリキサー」


ニューサマーオレンジのピューレで仕立てた、軽やかな甘酸っぱさ。

◆鹿児島「種子島安納芋 ショコリキサー」


安納芋の濃厚な甘みがとろける、やさしい味わいのスイーツドリンク。

◆沖縄「黒糖みつ ショコリキサー」


黒糖みつの深いコクとまろやかな甘み。心までじんわり癒される1杯。

◆商品概要


・商品名：「ゴディバ 47 ショコリキサー」

・販売期間：2026年1月21日（水）〜1月29日（木）
※数量・期間限定／無くなり次第終了
※最終日は午後3時終了

・取扱店：阪急うめだ本店「阪急バレンタインチョコレート博覧会2026」

・内容量：レギュラーサイズ 270ml

