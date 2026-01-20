「バチェロレッテ2」尾崎美紀、恋人との“誕生日密着ショット”公開「美男美女すぎて眼福」「幸せ溢れてる」の声
【モデルプレス＝2026/01/20】Prime Videoによる婚活リアリティ番組「バチェロレッテ・ジャパン」シーズン2にて2代目バチェロレッテを務めた起業家の尾崎美紀（※「崎」は正式には「たつさき」）が1月19日、自身のInstagramを更新。恋人と誕生日を祝福した密着ショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】33歳2代目バチェロレッテ「美男美女すぎて眼福」イケメン恋人と密着
尾崎は「また一つ歳を重ねました」と誕生日を迎えたことを報告し、祝福のメッセージをくれたファンへの感謝を公開。「彼とお誕生日とっても近いので一緒にお祝いしたよ〜〜！」と明かし、愛犬を抱きながら恋人の隣で幸せそうな笑みを浮かべる2ショットを載せている。
この投稿に、ファンからは「お誕生日おめでとうございます」「とってもお似合いな2人」「幸せそうで癒やされる」「彼氏さんイケメンですね」「美男美女すぎて眼福」「素敵な1年になりますように」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】33歳2代目バチェロレッテ「美男美女すぎて眼福」イケメン恋人と密着
◆尾崎美紀、恋人との密着ショットを披露
尾崎は「また一つ歳を重ねました」と誕生日を迎えたことを報告し、祝福のメッセージをくれたファンへの感謝を公開。「彼とお誕生日とっても近いので一緒にお祝いしたよ〜〜！」と明かし、愛犬を抱きながら恋人の隣で幸せそうな笑みを浮かべる2ショットを載せている。
◆尾崎美紀の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「お誕生日おめでとうございます」「とってもお似合いな2人」「幸せそうで癒やされる」「彼氏さんイケメンですね」「美男美女すぎて眼福」「素敵な1年になりますように」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】