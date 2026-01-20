尾崎美紀（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2026/01/20】Prime Videoによる婚活リアリティ番組「バチェロレッテ・ジャパン」シーズン2にて2代目バチェロレッテを務めた起業家の尾崎美紀（※「崎」は正式には「たつさき」）が1月19日、自身のInstagramを更新。恋人と誕生日を祝福した密着ショットを公開し、反響が寄せられている。

【写真】33歳2代目バチェロレッテ「美男美女すぎて眼福」イケメン恋人と密着

◆尾崎美紀、恋人との密着ショットを披露


尾崎は「また一つ歳を重ねました」と誕生日を迎えたことを報告し、祝福のメッセージをくれたファンへの感謝を公開。「彼とお誕生日とっても近いので一緒にお祝いしたよ〜〜！」と明かし、愛犬を抱きながら恋人の隣で幸せそうな笑みを浮かべる2ショットを載せている。

◆尾崎美紀の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「お誕生日おめでとうございます」「とってもお似合いな2人」「幸せそうで癒やされる」「彼氏さんイケメンですね」「美男美女すぎて眼福」「素敵な1年になりますように」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

