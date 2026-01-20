春の新商品6品中5品がこめ油関連、オーガニックのEVオリーブ油も【日清オイリオG】

日清オイリオグループは2月27日、春の新商品を発売する。6アイテムのうち5アイテムが、市場拡大が続いているこめ油関連の商品となっている。紙パックを追加するとともに、キャノーラ油をブレンドした大容量タイプを投入する。こめ油をベースとしたドレッシング2品と、炊飯前に加えことでご飯をおいしく炊けるこめ油もそろえた。オーガニックのオリーブ油も新発売する。

また、同社のホームページの「わくわくレシピ」では、新商品を含めた同社製品を使ったレシピも提案している。

■日清オイリオグループ「わくわくレシピ」

【春の新商品6品の画像はこちら】市場拡大が続いているこめ油関連の商品が計5品、オーガニックのオリーブ油も新発売

◆「日清こめ油450g紙パック」

「日清こめ油450g紙パック」は、人気のこめ油シリーズから紙パックタイプを新たに発売する。使用後に小さく折りたたんで廃棄可能なため、ごみの容量を削減できる。従来のプラスチックボトルやPETボトルに加え、環境にやさしい紙パックを導入することで、容器選択の幅を広げ、生活者の多様なニーズに応える。残量がわかりやすいスリット(透明窓)付き。こめ由来の芳醇なおいしさで、素材のうまみが際立つことを訴求する。抗酸化成分ビタミンEを多く含む栄養機能食品となる。オープン価格。

◆「日清こめ油 ブレンド800g」

「日清こめ油 ブレンド800g」は、「良質なキャノーラ油と、ふわっと広がる甘みとコクが特徴的なこめ油を配合した」(同社)。おいしさや健康感から近年、大幅に市場が拡大しているという家庭用こめ油を、より多くの生活者に楽しんでもらえることを目指し、手軽にこめ油のおいしさを実感できる商品として届ける。キャノーラ油70%、こめ油30%をブレンドした商品で、こめ油由来の天然ビタミンEを多く含む。ボトルにはくぼみがついており、手にフィットするため右手、左手どちらでも持ちやすく、細い隙間にも収納しやすいスリムなボトルとなっている。オープン価格。

◆「日清こめ油ドレッシング」

「日清こめ油ドレッシング」(300ml)は、ドレッシングのベースとなる食用油には、こめ油を使用しており、油のうまみやコクなど、おいしさに特徴があり、やさしい味わいのドレッシングに仕上げた。食用酢にはこめ酢を使うことで、生活者がドレッシングを選択する際に重視しているという、「健康感」や「素材感」も大切にした。

人気の高い「和風」と「焙煎ごま」の2種類を用意した。「和風」はたまねぎの甘み、しょうゆのコク、かつお節のうまみにオリーブの実をアクセントに加えた。「焙煎ごま」は、深煎りした香り高いすりごまと粒ごまを使ったまろやかなごまドレッシングだ。希望小売価格は410円税別。

◆「日清旨炊きこめ油90g」

「日清旨炊きこめ油90g」は、炊飯前の釜に入れるだけで、ふっくらとつぶ立ちが良い、おいしいごはんが炊ける商品だ。「食用油の新しい使い方を広く伝えることで、おいしいごはんを炊くための新習慣を提案する」(同社)。2〜3合の米に対して小さじ1杯を目安に入れて炊飯すると、ふっくらとつぶ立ちの良いおいしいご飯が炊き上がる。2種類のこめ油をブレンドし、炊き上がりの風味にもこだわったという。こめ油由来の天然のビタミンEをたっぷり含んでいる。

◆「日清 オーガニックエキストラバージンオリーブオイル」

「日清 オーガニックエキストラバージンオリーブオイル」(350g)は、有機栽培のオリーブ果実のみを搾ったエキストラバージンオリーブ油で、「有機JAS」認証商品となる。「フルーティな香りと味わいが広がり、さまざまな料理に合わせやすく、毎日の食卓を豊かに彩る」(同社)と提案する。サラダはもちろんパスタやカルパッチョ、アヒージョなどに合わせることを提案する。

