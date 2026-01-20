【ファミリーマート】鶏卵価格高騰の中「絶品登場!ふわっとろ〜たまご弁当」4品を発売、「ちょいデリ」には価格そのままで茹で卵をトッピング

ファミリーマートは1月20日から、“ふわっとろ〜”な食感を楽しめる「たまご弁当」4種類を、全国の店舗で順次発売している。去年に引き続き「大阪王将」と、今年は新たに「MOKUBAZA」による名店監修商品も投入し、冬に美味しく楽しめる「たまご弁当」全4種を展開する。

【画像を見る】「大阪王将監修 ふわっとたまごの天津炒飯」、「MOKUBAZA監修 とろ〜っと卵黄ソースとチーズソースのキーマカレー」、「とろ〜りチーズと卵黄ソースのトマトハンバーグ弁当」、「濃厚デミソースとふわっとたまごのとろとろオムライス」の画像を見る

また、同日より2月9日までの期間限定で、人気の「ちょいデリ」シリーズの「ハムのポテトサラダ」(税込298円)など3品で、価格はそのままに茹で卵をトッピングして発売する。

東京･芝浦の本社で1月16日、商品発表会を開催し、商品本部デリカ食品部米飯グループマネージャー田澤勲氏が概要を説明した。

ファミリーマート 田澤氏

市場環境として、近年エッグショックによる鶏卵の高騰が続き、昨年の価格は過去最高値を更新している。

意識調査では、約98%の人が卵･卵料理を好むことがわかり、身近な食材である卵を使用したメニューへの関心は引き続き高い状況にある。同社の弁当カテゴリーでは、卵が主役の商品のシェアが5年で約2倍近くへと拡大している。

昨年の同キャンペーンの際には、客数が10〜15%増加。女性層の支持拡大にもつながり、「とろ〜っと半熟たまご&チーズのロコモコ」「濃厚デミソースととろ〜りたまごのオムライス」では女性の購入が弁当平均より10%増加した。キャンペーン終了後の月もチルド弁当カテゴリーで女性層の支持が20%程伸長した。

今年は、幅広い客層に手に取ってもらいやすい “ワンプレート弁当”として、前回の3品から4品に増やした。

「大阪王将監修 ふわっとたまごの天津炒飯」(税込645円)は、香ばしく炒めた炒飯に厚みのあるふわっと食感の卵をのせ、オイスターソースを効かせたコク深い特製醤油餡を合わせた。昨年より卵を増量している。

「MOKUBAZA監修 とろ〜っと卵黄ソースとチーズソースのキーマカレー」(税込645円)は、8種類以上のスパイスとオニオンソテーのバランスの良いキーマカレーにとろーっと流れる卵黄ソースとチーズソースを合わせた。

「とろ〜りチーズと卵黄ソースのトマトハンバーグ弁当」(税込698円)は、ハンバーグに数種類のにんにくの旨味が詰まったトマトソースととろけるチーズ、卵黄ソースを合わせている。

「濃厚デミソースとふわっとたまごのとろとろオムライス」(税込645円)は、バターが香るケチャップライスにとろとろ食感の卵をのせ、濃厚なデミグラスソースを使用。牛乳や生クリームを入れた卵で口当たり滑らかな仕立てにしている。

同社の調査では、「半熟派」の食感を75%の人が好むことがわかっており、ふわふわ･とろりとした食感を感じられる商品を揃えた。女性の購買増加につなげ、売上げは昨年対比10%伸長を掲げる。