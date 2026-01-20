タニタ、体組成計の一部に不具合…「登録番号2番以降の個人データが破損する場合」 対象商品の無償交換を発表【詳細】
タニタは19日、公式サイトを通じ、一部の体組成計について無償交換すると発表した。
【画像】フランフラン、自主回収となった「タワーヒーター(2024年製)」
「弊社が製造した体組成計『BC-774L』『BC-705XL』の一部におきまして、ソフトウエアに不具合があることが判明しました。2人以上の個人データを登録して体組成計をお使いの場合、登録番号2番以降の個人データが破損する場合があります（1人でご使用いただく場合は、問題ありません）」と説明。
その上で「本商品をお使いのお客様にご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。対象となる商品は、無償で交換させていただきます」と伝えた。
「お客様には大変お手数をおかけしますが、商品の品番、製造番号をご確認の上、対象商品をお使いのお客様は下記のお問い合わせフォーム（インターネットでのお申し込み）またはフリーダイヤル（お電話でのお申し込み）までご連絡いただけますようお願い申し上げます」と呼びかけている。
■対象商品
品番が「BC-774L」または「BC-705XL」
製造番号一覧
・8241201〜8241231
・8250101〜8250131
・8250201〜8250228
・8250301〜8250331
・8250401〜8250430
・8250501〜8250531
・8250601〜8250630
・8250701〜8250731
・8250801〜8250831
・8250901〜8250930
・8251001〜8251031
【画像】フランフラン、自主回収となった「タワーヒーター(2024年製)」
「弊社が製造した体組成計『BC-774L』『BC-705XL』の一部におきまして、ソフトウエアに不具合があることが判明しました。2人以上の個人データを登録して体組成計をお使いの場合、登録番号2番以降の個人データが破損する場合があります（1人でご使用いただく場合は、問題ありません）」と説明。
「お客様には大変お手数をおかけしますが、商品の品番、製造番号をご確認の上、対象商品をお使いのお客様は下記のお問い合わせフォーム（インターネットでのお申し込み）またはフリーダイヤル（お電話でのお申し込み）までご連絡いただけますようお願い申し上げます」と呼びかけている。
■対象商品
品番が「BC-774L」または「BC-705XL」
製造番号一覧
・8241201〜8241231
・8250101〜8250131
・8250201〜8250228
・8250301〜8250331
・8250401〜8250430
・8250501〜8250531
・8250601〜8250630
・8250701〜8250731
・8250801〜8250831
・8250901〜8250930
・8251001〜8251031