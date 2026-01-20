カブスの今永昇太投手（32）が20日、高知県内で中日・金丸夢斗投手（22）らと行っている合同自主トレを公開。滞在先である高知の宣伝も忘れなかった。

今永は「せっかくなんで、ここでも数年やってるので、できれば高知の宣伝をしたい」と高知の名産品などが描かれた「KOCHI」Tシャツで汗を流した。

ここ数年、自主トレの地として利用しており「高知はスポーツ大国だなと思いますし、秋のキャンプ、春のキャンプ、高校野球、ソフトボールも盛んなので、こういった素晴らしい施設を僕らも使わせてもらうこともすごく感謝をしています」と語り「何しろコンパクトに物事がこなせるっていうのが一番練習の効率の部分ではやりやすい」と利便性も良いと語った。

また、高知城にも入り、地元の歴史を学んだそうで「行く先々の歴史を知るってのは僕自身かなり好きなので。こういうことが、こういう時代が昔あったんだなっていうのを知るだけでいい」と“投げる哲学者”らしい回答もみせた。

さらに、「高知で何度か食事に出たんですけども、高知ってメヒカリ有名なんですかね？僕、今度から“大好物なんですか”って聞かれたら間髪入れずに“メヒカリです”って言おうと思う。美味しさを知った」と深海魚であるメヒカリにハマったと笑みを見せた。