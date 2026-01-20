酒粕パック×桃の香り♡限定発売で叶える透明感あふれる桃肌ケア

和フード美容で人気のワフードメイドから、季節限定の「酒粕パック桃の香り」が登場します。日本酒由来の酒粕エキスと、桃由来の保湿成分を組み合わせた特別処方で、毎日のスキンケアを心地よいひとときに。みずみずしい香りとともに、くすみ*²をケアしながら、思わず触れたくなるような澄んだ印象の肌へ導きます。忙しい日常に、和の知恵を取り入れたご褒美ケアをプラスしてみてはいかがでしょうか。

杜氏の知恵から生まれた酒粕美容

「杜氏の手は美しい」という言い伝えに着目し開発されたのが、ワフードメイドの酒粕パックです。

使用されている酒粕エキス¹は、阿蘇の酒米と湧水、熊本酵母を使い、河津酒造の伝統的なふなしぼり製法で抽出。

酒粕由来成分が古い角質によるくすみ²を洗い落とし、しっとりとした透明感のある肌へと導きます。和の素材を生かした処方が、毎日のケアを格上げしてくれます。

#FR2とルルルンが出会った特別仕様。遊び心と実力を備えた限定フェイスマスクが登場

桃肌処方と和フード由来エキス

限定の桃の香りタイプは、ビタミンC誘導体³やビタミンE⁴を配合した桃肌処方が特長。さらに、モモ果実エキス、モモ種子エキス、モモ葉エキスを含む桃肌サポート成分¹が、うるおいともちもち感を与えます。

加えて、酵母⁵、米発酵液*⁶、キュウリ果実エキス、ユズ種子エキス、ツルレイシ果実エキスの5種の和フード由来エキス(保湿成分)が、肌のキメを整え、ハリつやのある印象へ導きます。

桃の香りと使い心地に癒やされて

ジューシーでフレッシュな桃の香りは、まるで「むいた瞬間の桃」のようなみずみずしさ。これまで酒粕特有の香りが気になっていた方にも使いやすく、リラックスタイムにぴったりです。

酒粕のようにふわっと軽いテクスチャーで、液だれしにくく肌にしっかり密着。洗顔後に使うだけで、スペシャルケアとしても取り入れやすいのが魅力です♪

限定の桃香る酒粕パックでご褒美ケア

【限定】ワフードメイド酒粕パック桃の香りは、内容量170g、販売価格1,320円で登場。週2～3回のスペシャルケアはもちろん、毎日のケアにも使える頼もしさが魅力です。

和フード由来成分に包まれながら、香りまで楽しめるスキンケアは、自分へのご褒美にもぴったり♡数量限定だからこそ、気になる方は早めにチェックして、澄んだ桃肌を体感してみてください。