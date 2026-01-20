NBAは19日（日本時間20日）、2月15日（同16日）にロサンゼルスで開催されるオールスターゲームの先発選手10人を発表。21年連続で先発を務めてきたレブロン・ジェームズ（41＝レイカーズ）が選出から漏れた。

昨季のオールスターゲームは4チームによるトーナメントが新たに採用されたが、選手やファンからは不評だった。北米プロアイスホッケーNHLが昨季、オールスターゲームの代わりに導入した4カ国対抗戦が好評だったこともあり、「米国vs世界」の試合形式を推す声が出ていた。そのため今年は米国の2チームと世界選抜1チームによる総当たり戦形式に変更となった。

今年のファン投票では、東地区からヤニス・アデトクンボ（31＝バックス）、ケイド・カニングハム（24＝ピストンズ）、タイリース・マクシー（25＝76ers）、ジェイレン・ブランソン（29＝ニックス）、ジェイレン・ブラウン（29＝セルティックス）の5人が選出された。

西地区からはニコラ・ヨキッチ（30＝ナゲッツ）、ルカ・ドンチッチ（26＝レイカーズ）、シェイ・ギルジャス・アレクサンダー（27＝サンダー）、ステフィン・カリー（37＝ウォリアーズ）、ビクター・ウェンバンヤマ（22＝スパーズ）の5人が選出された。

21年連続で先発を務めてきたレブロンは、ルーキーシーズン以来となる先発漏れとなった。NBA監督による投票で決まるリザーブメンバー（各地区7人）が2月1日（同2日）に発表される。