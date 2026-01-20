現在放送中のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK総合、日曜午後8時ほか）では、第三回「決戦前夜」が1月18日に放送に。

織田軍2,000は今川軍25,000を本当にこの場所で＜急襲＞できたのか？見晴らしの良い丘に狭い道。実際に桶狭間に行ってみたら…

その最後に流れた第四回「桶狭間！」の予告が話題になっています。

＊以下第三回のネタバレを含みます。

＜第三回のあらすじ＞

故郷の中村をあとにした小一郎（仲野太賀）、藤吉郎（池松壮亮）、直（白石聖）の３人は織田信長（小栗旬）の城下町・清須にやってくる。

織田家臣の浅野長勝（宮川一朗太）のもとに挨拶に訪れるが、その場で直は長勝の娘・寧々（浜辺美波）の侍女になることが決まる。

兄弟の二人三脚の暮らしが始まるが、藤吉郎は小一郎にある秘密の計画を打ち明ける。

そしてついに今川義元（大鶴義丹）の大軍が尾張に向けて進軍を始める。

次回予告

＊以下、本編最後に流れた次回予告

「桶狭間じゃー！」と檄を飛ばす信長。

集った兵たちが「おー！」と雄たけびを上げる。

その中には藤吉郎・小一郎兄弟の姿も。

軍列の中に加わって進む二人。

直と見つめ合う小一郎。微笑む寧々。

背景に直の「どうかご無事でお戻りください」との声が流れる。

もはや我らの勝利は疑う余地なし

織田信長の重臣・柴田勝家が刀を掲げる。

その背景に「さすがに数の差がありすぎまする」との丹羽長秀の声。



今川軍本陣へと流れ込む織田軍。

「もはや我らの勝利は疑う余地なし」との声を背景に、今川義元が姿を見せる。

戦を前に＜敦盛＞を謡い舞う織田信長。

「目指すは義元の首ただ一つ！」と甲冑に身を固めた信長が叫ぶ。

お父の敵じゃ！

戦場で何かを確認し合う藤吉郎・小一郎。

その先に槍を携えた父の敵（かたき）城戸小左衛門の姿が。

混とんとする戦場で二人が何かに気づく。

背景に小一郎の「狙うは城戸小左衛門の首ただ一つじゃ！」との声。

続いて「お父の敵じゃ！」との声を背景に、藤吉郎の弓を引き絞る姿が――。

大河ドラマ第65作「豊臣兄弟！」で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡──夢と希望の下剋上サクセスストーリー！！

主人公は天下人の弟・豊臣秀長。

歴史にif（もしも）はないものの、『秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった』とまでいわしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント！

秀長を仲野太賀、秀吉を池松壮亮が演じ、脚本は八津弘幸、語りは安藤サクラが担当する。