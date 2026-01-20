ホンダ最強「タイプR」の“ターボ×VTEC”エンジン搭載！

「走るために必要なもの以外、すべて捨て去る」。

スポーツカー開発において軽量化は正義とされますが、その理念を狂気じみたレベルまで徹底したクルマが、英国に存在します。

【画像】超カッコイイ！ これがホンダ最強「タイプR」エンジン搭載「スポーツカー」です！（47枚）

アリエル・モーター・カンパニーが製造する「アトム」です。

アリエルは、1991年に設立された英国の小規模メーカー。

彼らが作り出したアトムの最大の特徴は、常識外れの構造と軽さにあります。

まず屋根はおろか、ドアも窓も、フロントガラスさえも標準では存在しません。

あるのは無骨な鋼管パイプのフレームと、タイヤ、エンジン、そしてステアリングのみ。

これは乗用車というより「カウルを剥ぎ取ったフォーミュラカー」そのものです。

その結果、現代の「ライトウェイトスポーツ」と呼ばれるクルマでも重量は1000kg前後のところ、現行モデルである「アトム4」の車重はわずか595kg。

軽自動車よりもはるかに軽い車体に、とてつもないパワーユニットを搭載しています。

心臓部に収まっているのは、日本のホンダ製2リッター直列4気筒「K20C」型ターボエンジン。

そう、あの「シビック タイプR」に搭載されている世界最高峰の2リッターエンジンを、さらにチューニングを施して採用したのです。

最高出力320馬力・最大トルク420Nmというパワーは、現代のスーパーカーに比べれば控えめに見えるかもしれません。

しかし、わずか595kgの車体には強烈な威力をもたらします。

0-100km／h加速はわずか2.8秒。これは日産「GT-R NISMO」などのハイパークラスと同等の数字であり、それをむき出しのコクピットで体感するのです。

ボディサイズは全長3520mm×全幅1880mm×全高1122mmと、極端に短く、かつワイド。

そしてエアコンやオーディオ、エアバッグなどの快適・安全装備は一切ありません。

しかし、その代償として得られるドライビングプレジャーは唯一無二です。

この「英国製フレーム×ホンダ製エンジン」というパッケージングには、クルマ好きから熱い視線が注がれています。

「つまり実質的に半分ホンダってことか？」「ホンダのエンジンなら信頼性高いし良いね」といった、日本メーカーの信頼性を歓迎する声に加え、「マジで文字通り真後ろから響くVTECサウンド！ 気持ちいいだろうなぁ！」「これを峠道で走らせたら最高だろう」と、ドライバーのすぐ背後で炸裂するVTECサウンドを想像して昂るコメントも多く見られます。

このように、あまりに非日常的なマシンのアトムですが、実は輸入販売された車両が日本にも存在。

たびたび公道を走行する姿が目撃され、SNSやネット上にはファンからの驚きの声が寄せられています。

「横浜で見たよ。もはやF1でインパクトすごかった」「さすがにスパルタンすぎる！」「アトムを乗りこなせる一般人っているのかな…」

街中を走るその異質な姿は、やはり見る者に衝撃と興奮を与えている様子です。

そんなアトムの販売価格は、本国イギリスで現在5万1500ポンド（約980万円）から。

決して安い買い物ではありませんが、その性能を考えればバーゲンセールとも言えます。

実際、ネット上でも「すげぇクルマ！ 内容考えたら値段もそんなに高くない…むしろ安いかな？」と、そのコストパフォーマンスに気づく鋭い意見も見られました。

日本国内でも、保安基準を満たしてナンバープレートを取得すれば公道走行が可能であり、先述のようにすでに日本の道を走っています。

快適性や実用性をかなぐり捨て、ただ「走る喜び」だけを磨きあげたアトムの潔すぎる姿は、多くのドライバーの心にある根源的な欲求を刺激してやみません。