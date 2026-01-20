＜同居ストレス！原因は義妹…＞息苦しい生活にサヨナラ。家族の幸せを第一に考える！【第6話まんが】
私はイズミ。夫のリョウと子どもたち3人がいます。私たち家族は義実家で二世帯同居中です。しかしリョウの妹・マリカさんが結婚してから、頻繁に義両親を訪ねてくるようになりました。もとは一軒家なので、お互いの気配は筒抜け。そのたびに気を遣います。そして私たちが耐えつづけて2年近く……。義両親にも約束を破られてしまい、私たち家族がないがしろにされているのは明白です。リョウは最終的に「俺たちは出ていくよ」と言い放ちました。
私たちが子育てで義両親を頼ったことなんてありません。経済的には恩恵を受けるどころか、それなりの費用を負担しています。マリカさんは自分の甘さを指摘されたと思ったのでしょう。それ以上のことは言えなくなっていました。
私たちはその後、学区内の物件を探して引っ越しました。子どもたちはのびのびと暮らせる環境を心から喜んでいるようです。二世帯同居を始めたとき、ローンを組まず自分たちで払える範囲のリフォームにとどめておいたのは幸いでした。
私たちは最終的に、同居解消の道を選びました。
子どもたちには引っ越しの理由を「みんな成長して手狭になったし、それぞれの子ども部屋も作りたいから」と伝えました。
義両親とも表向きはそのまま穏やかに付き合いを続けています。ただ私たちが義実家で暮らすことはもうありません。
同居を解消したからといって、経済的に困るようなことがなかったのは幸いでした。
もし同居をスタートしたときに二世帯住宅を新築して住宅ローンを抱えてしまっていたら、引っ越しに踏み切れなかったかもしれません。
義実家のリフォーム費用は戻ってこないけれど、これからの暮らしもなんとかなるでしょう。
マリカさんは大好きな実家で暮らせるし、義両親にとってもその方がいいはずです。
私たちは家族の幸せを第一に考えていきたいと思っています。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子
