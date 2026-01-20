静岡県御前崎市にある浜岡原発の再稼働審査で中部電力が不正にデータを操作していた問題で、中部電力の林欣吾社長が1月20日、静岡県庁に鈴木康友知事を訪ねて謝罪しました。

【写真を見る】中部電力社長が静岡県知事に謝罪 浜岡原発データ不正発覚後初 知事「積み上げた信頼損なった」＝静岡県庁

1月上旬の問題発覚後、中部電力の林社長が20日、初めて鈴木知事のもとを訪れ、頭を下げました。

＜中部電力 林欣吾社長＞

「県民の皆さまには多大なる心配とご迷惑をおかけしております。心から深くお詫び申し上げます。真に申し訳ございませんでした」

中部電力は再稼働を目指す浜岡原発3号機と4号機の審査で、耐震設計の目安となる「基準地震動」のデータを不正に操作しました。

＜中部電力 林欣吾社長＞

「マイナスからプラスにできるよう全力で取り組んでいきたい」

＜静岡県 鈴木康友知事＞

「これまで積み上げた信頼を大きく損なうことになった。大変遺憾なことであったと思っています。県民の皆さまに広く報告いただきたい」

中部電力は原因究明と再発防止に向け、引き続き誠意ある対応が求められています。