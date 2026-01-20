佐久間朱莉「もう最高ー！！！！」今年も人気歌手・平井大のライブへ オフのパワーチャージ！
佐久間朱莉が自身のインスタグラムを更新。シンガーソングライター・平井大のライブを訪れたことを報告し、その感動と喜びをつづった。
【写真】 平井大と満面の笑みで写真に収まる佐久間
投稿では「今年もパワーをもらいに平井大さんのライブに行ってきました！」と明かし、「もう最高ー！！！！」と、胸いっぱいの興奮をストレートに表現。会場で浴びた音楽のエネルギーに心から満たされた様子が伝わってくる。さらにハッシュタグでは「私もパワーを与えられる人になりたい」と添え、ライブで受け取った想いを、自身の活動にもつなげていきたいという前向きな気持ちをつづった。公開された写真では、平井大とのツーショットを披露。2人とも笑顔を浮かべ、佐久間はツアーグッズのパーカーを着用し、トートバッグやタオルを手にするなどファン全開の装い。佐久間が平井大のライブを訪れるのは今回が初めてではなく、過去にも足を運んでいることから、その“推しぶり”は本物。心に響く歌詞や温かいメロディーはもちろん、人柄そのものにも強く惹かれているようで、毎年のライブが佐久間にとって大切な時間になっているようだ。この投稿にファンからは「オフの風物詩」「もう充分、多くのファンのパワーになってます」「最高ですね」といった温かいコメントが寄せられていた。ライブでリフレッシュした様子を見せた佐久間。オフのひとときを大切にしながら、新シーズンへ向けて気持ちを整えているようだ。
