志田未来、“息子”との2ショット「ラブラブ親子」「2人とも可愛い」
俳優の志田未来が、TBS系火曜ドラマ『未来のムスコ』（毎週火曜 後10：00）の公式SNSに登場。キャストのオフショットが公開された。
【写真あり】“息子”との2ショットが公開された志田未来
公式SNSは、「ちっちゃなハートとおっきなハート」とつづり、劇中で親子を演じる志田未来と天野優が手で作ったハートポーズを披露している。息の合った様子が印象的で、オフショットならではの柔らかな空気感が漂っている。
ファンからは「仲良し親子ですね！」「2人とも可愛い」「ラブラブ親子 可愛い過ぎる」「未来ちゃんも優くんも可愛すぎるー！！」「本当の親子みたいで可愛いです」などの声が寄せられている。
【写真あり】“息子”との2ショットが公開された志田未来
公式SNSは、「ちっちゃなハートとおっきなハート」とつづり、劇中で親子を演じる志田未来と天野優が手で作ったハートポーズを披露している。息の合った様子が印象的で、オフショットならではの柔らかな空気感が漂っている。
ファンからは「仲良し親子ですね！」「2人とも可愛い」「ラブラブ親子 可愛い過ぎる」「未来ちゃんも優くんも可愛すぎるー！！」「本当の親子みたいで可愛いです」などの声が寄せられている。