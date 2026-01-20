フジテレビ系「ぽかぽか」が２０日に放送され、ハライチ・岩井勇気、澤部佑がＭＣを務めた。

この日のゲストは、昨季限りでＤｅＮＡの監督を退任した三浦大輔氏。

三浦氏は、現役時代に投手として活躍。「ハマの番長」の愛称で絶大な人気を誇ったが、打たれたホームランの中で強烈な印象として残っているシーンを聞かれると、２００５年に西武のアレックス・カブレラ選手に打たれた特大ホームランを振り返った。

同ホームランは推定飛距離１８０メートルとされる伝説の一撃で、三浦氏は「爆発したホームランです。爆発音がした…。打たれた瞬間、ドーン！と鳴って」と当時の衝撃を述懐。

「普通、（ホームランは）スタンドに入るじゃないですか？どこまで行くのかなと思ったら、途中でボールが返ってきたんですよ。天井に当たって…」と凄まじい飛距離を振り返った。

三浦氏は打撃音を「今まで聞いたことない音でしたね。その前のやりとりがあって。その前、横浜スタジアムで対戦したときに、３三振か、４三振ぐらい取ってたんです。で、今度、西武ドームで対戦するときに。どうしようか？攻め方。でも、打たれてないのに攻め方を変えるのもなって。『打たれても行こうぜ！』って。やっぱり向こう（カブレラ選手）も狙ってきたところで。完璧に打たれました」と話した。

当時の映像も公開され、カメラが打球を見失うほどのスピードで放たれた打球は観客席の遥か上の天井を直撃。推定飛距離は１８０メートルとされた。

三浦氏は「この映像、何回見たってぐらい見せられた…」と述懐。「（飛距離の記録として）１８０メートルって出るものなんですか？」と聞かれると「出ないでしょう…」と苦笑していた。

三浦氏は、１９９１年度ドラフト６位で大洋（現ＤｅＮＡ）入団。２０１４年から投手コーチ兼任となり１６年現役引退。最優秀防御率、最多奪三振（いずれも０５年）。通算成績は５３５試合１７２勝１８４敗、防御率３．６０。１９年のＤｅＮＡ１軍投手コーチから２軍監督を経て、２０２１年シーズンからから１軍監督就任。昨年に退任した。