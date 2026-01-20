俳優の小沢仁志が２０日、フジテレビ系「ぽかぽか」で、かつておやじ狩りにあったことがあると発言し、スタジオを驚かせた。

小沢は豪快伝説を聞かれ「昔だよ？おやじ狩りって言葉がはやったことがあった」と切り出し「３０代前半ぐらいだったかな。テレビとかで（おやじ狩りと）言い始めている時に、中野歩いている時に『ちょっとおじさん金貸してよ』って、３人ぐらいがきた」という。

これにはハライチ岩井勇気が「小沢さんに？」とびっくり。小沢は「ちょっと待って。これっておやじ狩り？って聞いたら、ああって。え？俺っておやじなの？って」と３０代前半で「おやじ」とされたことにショックを受けたという。

おやじ狩りの３人は「すごくしつこくて、まだ若い子だけど、これはダメだと思って、パパッと手を出してケンカになったら、コンビニの目の前で店員さんが１１０番してた」といい、すぐに警官がやってきた。

だが、おやじ狩り３人は倒れ、立っているのは小沢だけ。「手錠かけられそうになって。俺は被害者だって言って、見てる人もこの人はって」と説明したため、警察に連れて行かれることは免れたという。

このエピにブラックマヨネーズ小杉竜一は「パパッと手を出してって、パスタ作ってるんじゃない」と目を丸くした。小沢は「それよりショックなのは、おやじ狩りの枠に入っていること。それが許せなかった」と笑って振り返っていた。