ROTTENGRAFFTYが次の通り発表しました。

【映像】ドラマー・HIROSHIが活動休止（全文）

「ROTTENGRAFFTYよりお知らせ」

「いつもROTTENGRAFFTYを応援頂きまして、誠にありがとうございます。Dr．／HIROSHIに関しまして、以前からアルコール依存症および肘に慢性痛を抱えており今回長期にわたる治療およびリハビリが必要という判断に至りました。そのため、治療に専念するべく、わびさびTOUR FINAL SERIES ONEMAN LIVE札幌公演以降の活動を休止する運びとなりました。ROTTENGRAFFTYの今後の活動につきましては、サポートドラマーを迎え、歩みを止めることなく継続してまいります。ファンの皆様、ならびに関係者の皆様にはご心配をおかけしますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。ROTTENGRAFFTYメンバー・スタッフ一同」

「今回の突然の発表でお騒がせしてしまい申し訳ないです。私事になりますが、この度アルコール依存症と真剣に向き合うために活動を休止させて頂く事を決めました。何度も禁酒すると言いながらその度に約束を破ってメンバーやスタッフに迷惑をかけ続けておりました。数年前から肘に痛みが出てきており、ドラムにも支障が出てきた悩みもあり一度しっかり治療に専念しようと思います。関係者の皆様、そして何よりも応援してくれているファンの皆様に、このような形で離れ、ご迷惑をお掛けしますことお詫び申し上げます。どうかご理解ください。4月末まで全力で走り切りますのでよろしくお願いします。ROTTENGRAFFTY／Dr．HIROSHI」

（『ABEMA NEWS』より）