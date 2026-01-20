¡ØFate/Grand Order Original Soundtrack ¼¡Ù2026Ç¯7·î1ÆüÈ¯Çä·èÄê¡ª
¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±FateRPG¡ØFate/Grand Order¡Ù¤Î³Ú¶Ê¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¥·¥ê¡¼¥ºÂè8ÃÆ¡ØFate/Grand Order Original Soundtrack ¼¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖÁÕ¾Ï¸ ¿ÍÎàºÛ·èË¡Äî¥È¥ê¥Ë¥Æ¥£Ž¥¥á¥¿¥È¥í¥Ë¥ª¥¹¡×¡ÖÂè2Éô ½ª¾Ï¡×³Ú¶Ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢2025Ç¯¤Î³«ºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥²¡¼¥à³Ú¶Ê¤ò¤Þ¤È¤á¤¿Á´3ËçÁÈ¤ÇÈ¯Çä·èÄê¡£¤µ¤é¤ËTVCM¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¡ÖLet the New You¡×¡ÖProof¡×¡ÖEchoes¡×¡ÖReson8te¡Êfeat.Ï»²Ö¡Ë¡×¡ÖIron Rose¡×¤â¼ýÏ¿Í½Äê¡£
¡ü¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
¡ØFate/Grand Order Original Soundtrack ¼¡Ù
2026Ç¯7·î1ÆüÈ¯Çä
²Á³Ê¡§¡ï4,180¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÉÊÈÖ¡§SVWC-70758¡Á70760
»ÅÍÍ¡§Á´£³ËçÁÈ
½é²ó»ÅÍÍÆÃÅµ¡§»°ÊýÇØ¥±¡¼¥¹
¢¨¾¦ÉÊ¤ÎÆÃÅµ¤ª¤è¤Ó»ÅÍÍ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ¾ðÊóHP
https://www.fate-go.jp/music/ost8.html
Å¹ÊÞÊÌ¹ØÆþÆÃÅµ
ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡ÖFate/Grand Order Original Soundtrack ¼¡×¤ò¤ªÇã¤¤¾å¤²¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¡¢ÀèÃå¤Ç¡Ö¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥µ¥¤¥º¡¡¥¤¥é¥¹¥È¥«¡¼¥É¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯¡Ë¡§¥À¥ó¥Æ¡¦¥¢¥ê¥®¥¨¡¼¥ê
¥²¡¼¥Þ¡¼¥º¡§¥á¥¿¥È¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥ó¥Ì
TSUTAYA RECORDS¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯¡Ë¡§¥¢¥·¥ç¥«²¦
Amazon¡Ê¡ÚAmazon.co.jp¸ÂÄê¡Û¾¦ÉÊ¤Î¤ßÂÐ¾Ý¡Ë¡§¥Þ¥·¥å¡¦¥¥ê¥¨¥é¥¤¥È¡Ì¥Ñ¥é¥Ç¥£¡¼¥ó¡Í¥½¥Õ¥Þ¥Ã¥×¡¦¥¢¥Ë¥á¥¬¡Ê°ìÉô¥¢¥Ë¥á¥¬Å¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë¡§¥ê¥ê¥¹
¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡§¥¤¥ó¥É¥é
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹(¡Ú³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¸ÂÄêÆÃÅµ¡ÛÉÕ¤¥«¡¼¥È¤Î¤ßÂÐ¾Ý)¡§£Õ¡Ý¥ª¥ë¥¬¥Þ¥ê¡¼
¤È¤é¤Î¤¢¤Ê(ÄÌÈÎ´Þ¤à/ÃÓÂÞÅ¹¤Ï¤´Í½Ìó¤Î¤ß¤Î¾ì¹ç¤¢¤ê)¡§¥Í¥â¡¿¥Î¥¢
¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡§¥½¥í¥â¥ó
¢¨Å¹ÊÞ¤´¤È¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¤ÏÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾Ü¤·¤¯¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
±þ±çÅ¹ÊÞÆÃÅµ¡§B2È¯Çä¹ðÃÎ¥Ý¥¹¥¿¡¼
ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ
HMV¡¢¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¢Neowing¡¢¥á¥í¥ó¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¢¥è¥É¥Ð¥·¥«¥á¥é¡Ê¥è¥É¥Ð¥·¡¦¥É¥Ã¥È¡¦¥³¥à½ü¤¯¡Ë¡¢WonderGOO/¿·À±Æ²
¢¨¥¸¥ã¥±¥Ã¥È³¨ÊÁ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¤ÏÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡üºîÉÊ¾ðÊó
¡ÖFate/Grand Order¡×
¥¸¥ã¥ó¥ë¡§FateRPG(¥Õ¥§¥¤¥ÈRPG)¡¡iOS/Android¤Ë¤Æ¹¥É¾ÇÛ¿®Ãæ
³«È¯Ž¥±¿±Ä¡§Lasengle Inc. (³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥»¥ó¥°¥ë)
À½ºî¡§TYPE-MOON / FGO PROJECT
²Á³Ê¡§´ðËÜÌµÎÁ(¥¢¥×¥êÆâ²Ý¶â¤¢¤ê)
©TYPE-MOON / FGO PROJECT
