EXILE AKIRA、メンバーの「人数が増えます」サプライズ予告が話題「LDH PERFECT YEAR」会見後にぶっちゃけ
【モデルプレス＝2026/01/20】ダンス＆ボーカルグループ・EXILEのAKIRAが、20日に放送されたフジテレビ系「ノンストップ！」（月曜〜金曜あさ9時50分〜）にVTR出演。メンバー増員をサプライズ予告した。
18日に都内で開催された『LDH PERFECT YEAR 2026 開幕記念会見』に出席したAKIRA。同会見で「世間の皆さんやファンの皆さんがあっと驚くサプライズがあったり…」と予告していた。
会見後のインタビューで発言についてのヒントを求められると、考える様子を見せつつ「人数が増えます」と最新情報をぶっちゃけ。詳しい詳細は説明しなかったものの「THIS IS EXILEですね。ぜひ楽しみにしててください」と自信たっぷりの様子を見せた。
今年で4回目の開催となるPERFECT YEARは、2008年の「EXILE PERFECT YEAR」で初開催。総合エンタテインメントの祭典としてさらなる飛躍となるはずだった2020年はコロナ禍のため、300以上のライブ開催を断念した。
開幕記念会見には、EXILE AKIRAをはじめとするLDH所属総勢14人が登壇。開催への意気込みや抱負、さらにそれぞれの今年のグループ活動について語った。（modelpress編集部）
◆「LDH PERFECT YEAR 2026」
