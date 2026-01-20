【学生ランウェイ】「今日好き」歴代メンバー、きゅるりんってしてみて、「CHANCE ＆ CHANGE」出演者に歓声 関コレ出演をかけた公開オーディションは600人が参加
【モデルプレス＝2026/01/20】「関西コレクション」プロデュースのイベント「GAKUSEI RUNWAY 2025 WINTER」が17日、大阪・なんばHatchで開催された。イベントのMCを前回に引き続き大倉士門らが務め、総勢50人超のゲストが集結。約4時間半にわたってファッションショーやアーティストライブが展開され、会場は歓声に包まれた。
【写真】「学生ランウェイ」トップバッター飾った話題イケメン
イベントトップを飾ったのは、「今日、好きになりました。」（ABEMA／以下、「今日好き」）にて注目を集めたアーティストのMON7A（もんた）。ソロランウェイのみならず、イベント中盤では“令和の歌姫”として話題を集める村方乃々佳（以下、ののちゃん）とペアで登場した。リンクコーディネートに身を包み、ステージトップでは、もんたがののちゃんの背丈に合わせて座り込み2人でハートポーズ。ネット上では「まさかの組み合わせ」「気遣いかっこよすぎ」と話題を呼んだ。
さらに「今日好き」ステージでは「マクタン編」にてカップル成立した“かなりのカップル”こと河村叶翔と相塲星音をはじめ、「夏休み編2024」に参加した藤田みあら歴代メンバーが続々登場。愛嬌溢れるポージングで会場を沸かせていた。
ABEMAで放送中のバラエティ番組「CHANCE ＆ CHANGE（チャンスアンドチェンジ）」の出演者がモデルとしてランウェイを闊歩。全25人の美しいスタイルに会場は釘付けになった。トーク部分には"幻"の存在とも言われるキャバ嬢・きほも登場し、会場を盛り上げた。
アーティストライブには「らぶきゅん◆うぉんてっど」（◆は正確にはハートマーク）のMVが500万回再生を突破し、キャッチーな曲調でZ世代を中心に人気が上昇中の「きゅるりんってしてみて」が登場。「らぶきゅん◆うぉんてっど」をはじめ、TikTokを中心にバズを生んだ楽曲6曲を披露し、会場中の視線を集めた。また、結成4周年を迎えた「のんふぃく！」も「らぶげっちゅ」のほか4曲をパフォーマンス。華やかな衣装に身を包み、魅力を放出した。さらには、TikTokやYouTubeを中心に動画クリエイターとして活躍する「かすこんねぅ」がキャッチーな楽曲「お前は怪しい」を披露。パワフルな歌声を響かせ、観客の心を掴んでいた。
「ランウェイを歩いてみたい」という夢を持った日本中の小学生・中学生・高校生・専門学生・大学生が対象のオーディションを勝ち抜いた600人の参加者も、イベントの「ランウェイモデル」としてステージに登場。来場者投票の結果、4月5日に京セラドーム大阪で開催される「関コレ」出演に近づく「大阪選抜モデル」が決定した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「学生ランウェイ」トップバッター飾った話題イケメン
◆トップバッターはMON7A（もんた）
イベントトップを飾ったのは、「今日、好きになりました。」（ABEMA／以下、「今日好き」）にて注目を集めたアーティストのMON7A（もんた）。ソロランウェイのみならず、イベント中盤では“令和の歌姫”として話題を集める村方乃々佳（以下、ののちゃん）とペアで登場した。リンクコーディネートに身を包み、ステージトップでは、もんたがののちゃんの背丈に合わせて座り込み2人でハートポーズ。ネット上では「まさかの組み合わせ」「気遣いかっこよすぎ」と話題を呼んだ。
◆「CHANCE ＆ CHANGE」出演者25人のランウェイに歓声
ABEMAで放送中のバラエティ番組「CHANCE ＆ CHANGE（チャンスアンドチェンジ）」の出演者がモデルとしてランウェイを闊歩。全25人の美しいスタイルに会場は釘付けになった。トーク部分には"幻"の存在とも言われるキャバ嬢・きほも登場し、会場を盛り上げた。
◆アーティストライブは「きゅるりんってしてみて」ら3組
アーティストライブには「らぶきゅん◆うぉんてっど」（◆は正確にはハートマーク）のMVが500万回再生を突破し、キャッチーな曲調でZ世代を中心に人気が上昇中の「きゅるりんってしてみて」が登場。「らぶきゅん◆うぉんてっど」をはじめ、TikTokを中心にバズを生んだ楽曲6曲を披露し、会場中の視線を集めた。また、結成4周年を迎えた「のんふぃく！」も「らぶげっちゅ」のほか4曲をパフォーマンス。華やかな衣装に身を包み、魅力を放出した。さらには、TikTokやYouTubeを中心に動画クリエイターとして活躍する「かすこんねぅ」がキャッチーな楽曲「お前は怪しい」を披露。パワフルな歌声を響かせ、観客の心を掴んでいた。
◆「関コレ」出演をかけた公開オーディションは600人が参加
「ランウェイを歩いてみたい」という夢を持った日本中の小学生・中学生・高校生・専門学生・大学生が対象のオーディションを勝ち抜いた600人の参加者も、イベントの「ランウェイモデル」としてステージに登場。来場者投票の結果、4月5日に京セラドーム大阪で開催される「関コレ」出演に近づく「大阪選抜モデル」が決定した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】