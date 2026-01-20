木下優樹菜、次女リクエストのおかず詰まった弁当公開「ボリューム満点」「見栄えバッチリ」と称賛の声
【モデルプレス＝2026/01/20】元タレントの木下優樹菜が20日、自身のInstagramストーリーズを更新。次女のリクエストに応えて作った弁当を公開し、反響が寄せられている。
【写真】芸人の30代元妻「見栄えバッチリ」ハムカツがデカ盛りの次女弁当
木下は「まぁちんリクエスト ハムカツ」と、次女・茉叶菜さんからの要望を受けて昼食の準備をしたことを公開。メインの大きなハムカツが目を引く弁当には、青菜の和え物やキャベツ、黒胡麻を振った白米などがバランス良く詰められた彩り豊かな写真が載せられている。
この投稿に、ファンからは「リクエストに応えてくれる優しいママ」「ハムカツのボリューム満点で美味しそう」「お店の売り物みたいなクオリティ」「見栄えがバッチリで食欲をそそります」「いつもお弁当作り頑張っていて尊敬」「次女ちゃんも大喜びですね」といった声が寄せられている。
木下はお笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と2010年に結婚。2012年に莉々菜さんを、2015年に茉叶菜さんを出産した。2019年に藤本と離婚し、現在はシングルマザーとして子育てをしている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
