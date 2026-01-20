日本海側中心に平地を含めて大雪おそれ

気象庁は20日、「大雪に関する全般気象情報」を発表しました。 北日本から西日本にかけて、25日頃まで強い冬型の気圧配置が続く見込みです。特に日本海側を中心に、平地を含めて大雪となるおそれがあります。

まず、目先の警戒事項です。 北海道地方では、20日は猛吹雪や吹きだまりによる交通障害に警戒してください。 根室地方では、今夜はじめ頃にかけて、気圧の低下に伴う高潮に厳重に警戒してください。北日本を中心に、雪を伴った非常に強い風や、海の大しけにも注意・警戒してください。

21日以降 氷点下40度以下の寒気 JPCZで大雪のおそれ

21日以降は、寒気の流れ込みが強まり、大雪の範囲が広がるでしょう。 上空5000メートル付近には、氷点下40度以下の非常に強い寒気が流れ込む見込みです。

日本海から発達した雪雲のライン（JPCZ＝日本海寒帯気団集束帯）が北陸から山陰地方に伸びるため、短期間に積雪が急増するおそれがあります。

［雪の予想］

北日本から西日本では日本海側を中心に、山沿いや山地だけではなく、平地でも大雪となる所があり、短時間に降雪が強まるおそれがあります。また、普段雪の少ない太平洋側でも大雪となる所がある見込みです。

▼２０日６時から２１日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

北海道地方 ５０センチ 東北地方 ５０センチ

▼その後、２１日６時から２２日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

北海道地方 ４０センチ 東北地方 ７０センチ 関東甲信地方 ４０センチ 北陸地方 １００センチ 近畿地方 ５０センチ

▼さらに、２２日６時から２３日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

東北地方 ７０センチ 関東甲信地方 ４０センチ 北陸地方 １００センチ 近畿地方 ５０センチ

その後も２５日頃にかけて、強い冬型の気圧配置が続くため、北日本から西日本の日本海側を中心に大雪が続き、積雪がさらに増えるおそれがあります。

普段雪の少ない近畿中部の平地や、太平洋側の山地でも大雪となる所があるでしょう。 では、愛知など東海の太平洋側でも雪が予想されています。

この強い冬型の気圧配置は25日日曜日頃まで長く続く見込みです。立ち往生などの大規模な交通障害、なだれ、着雪による停電に警戒し、不要不急の外出を控えるなど、早めの対策が大切です。

しています。

