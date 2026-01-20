ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 県道24号・鹿児島東市来線で通行止め 事故車両のレッカー作業… 県道24号・鹿児島東市来線で通行止め 事故車両のレッカー作業で 県道24号・鹿児島東市来線で通行止め 事故車両のレッカー作業で 2026年1月20日 12時46分 MBCニュース リンクをコピーする みんなの感想は？ 鹿児島県警によりますと、県道24号・鹿児島東市来線は、事故車両のレッカー作業のため、鹿児島市の池田高校前交差点と岩屋口交差点の間で午前11時20分から通行止めとなっています。 ・ ・ ・ リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト コンビニで「おつまみ」と「ズボン」盗んだ疑いで女(64)逮捕 鹿児島・薩摩川内市 【大雪情報】警報級の大雪5日以上続くおそれ 25日頃まで「最強クラス寒波」北陸100cm・東北70cm・関東甲信40cm予想 平地や太平洋側でも大雪か【雪シミュレーション21日（水）～25日（日）】 鹿児島の本格焼酎「非常に良い出来」コメ不足などでは生産量↓ 関連情報（BiZ PAGE＋） 射出成形機, 神事, イベント, グループウェア, 介護タクシー, 在宅医療, 床暖房, ホテル, 横浜, 伊東市