福山雅治、主演映画を“お忍び”鑑賞「やっと劇場に観に行けました」 自撮りショットに反響「バレないのがすごい」「同じ空間にいた人羨ましい」
歌手で俳優の福山雅治（56）が18日、自身のXを更新。主演を務める映画『ラストマン -FIRST LOVE-』を鑑賞しに劇場に出かけたことを報告し、自撮りショットを公開した。
【写真】「バレないのがすごい」「同じ空間にいた人羨ましい」自撮りショット添え“鑑賞報告”する福山雅治
投稿では「やっと劇場に観に行けました」と明かし、劇場を後にした時に撮影したものと思われる1枚の写真をアップ。写真は少々手ブレしており、福山は「『泣けるラストマン』には手ブレがよく似合う（泣いたあとですからね）」などと、ユーモアを交えて感想を伝えた。
コメント欄には「劇場へ観に行かれたのですね」「遭遇したかった」「同じ空間にいた人羨ましい」「ラストマン感動しましたね手ブレの表現も素敵です」「泣いたあとの手ブレまで含めて完璧な感想です…」「ブレててもカッコいいが前に出てます」「ブレてても ましゃだね」「バレないのがすごい」などと、さまざまな反響が寄せられている。
