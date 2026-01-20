シンガー・ソングライターの小椋佳（82）が19日放送のBS12トゥエルビ「鶴瓶ちゃんとサワコちゃん〜昭和の大先輩とおかしな2人〜」（月曜後9・00）にゲスト出演。歌手・美空ひばりさん（1989年死去、享年52）との思い出を語った。

同番組で、憧れだった演歌歌手・三橋美智也さんへ書き下ろした曲を、美空さんが歌うことになった経緯を話した小椋。あらかじめ歌い込んだ上でレコーディングに臨む“昭和の歌姫”としての美空さんの姿勢を伝えたが、同時にレコード会社での立場を回想。「物凄い権力者になっちゃって、皆さん美空さんに対して物が言えない」と振り返った。

さらに「ディレクターも言わない。だから僕はそれは良くない、（歌を）聞いて“ここは違う”っていうのは言うべきだと思って、僕は言わせてもらった」と告白。当の美空さんの反応は「素直でした」と打ち明けた。

小椋は「美空さんは大舞台で目立つ歌い方がクセになってる」と分析。歌い出しでしゃくり上げる美空さんに対し、「それは下品だし、舞台ではいいかもしれないけど、このレコーディングでは止めてください」と指摘したという。

曲調を再現しながら「音はココからココにポンと飛んでほしいところなんだから、引きずらないでください」と伝えたところ、美空さんは「あ、そうね」と快諾。小椋は「すぐに直しましたよ。素直でしたよ」と語った。

そして美空さんが亡くなる3年前に発売された「愛燦燦」は、小椋が作詞作曲を担当。当時「あたかも、ひばりが自分の人生を歌っているかのように歌い込んで」レコーディングに臨んだが、美空さんは一部のメロディーを間違って覚えていた。

曲中の歌詞「人生って」で覚え間違いをしていた美空さんに、小椋は「“それ違いますよ”って直させていただいた」とも。「あの人は歌に関しては、大げさな言い方だけど、“歌は命”でした」と表現した。

また「こういう話もしましたね、コロムビアさんで」と切り出した小椋は、「美空さんの歌に文句を言うディレクターが下ろされちゃった」とウワサ話を口にした。「それぐらい凄い人だった」という小椋に、落語家の笑福亭鶴瓶は「それはホンマかどうか分からない」とフォロー。「（人はウワサを）大げさに言う、そんなことをしはる人やないのに」と話すと、小椋もうなずいていた。