ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「ママは何やってもダメ、もっと根本から考えろよ」事あるごとに否定… 「ママは何やってもダメ、もっと根本から考えろよ」事あるごとに否定する夫との会話がつまらない！行き着いた家族の形とは… 「ママは何やってもダメ、もっと根本から考えろよ」事あるごとに否定する夫との会話がつまらない！行き着いた家族の形とは… 2026年1月20日 12時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 一見優しいパパですが、妻や娘が何か提案すると必ず「いや、でも…」と否定から入る夫の態度にモヤモヤ。お出かけも「疲れる」と文句ばかり。それなのに、自分抜きで楽しもうとすると、途端に不機嫌になる夫。 その言葉は本当に家族のため？ 漫画を読む「妻の話を否定する夫」(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 不倫してるのに被害者ヅラ？証拠動画を見せたら課長の顔色が変わった【搾取され夫が家庭を裏切った理由 Vol.45】 「男なら喜ぶ妻を見るのが幸せでしょ？」嫌がる行為を止めない妻の呆れた言い分＜一口ちょうだい妻 8話＞【夫婦の危機 まんが】 「監視されてる？」職場で孤立しかけた私が思い当たった原因とは？【年下の同僚からフキハラされた話 Vol.103】