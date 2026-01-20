彼氏に容姿を理由にフラれたら、トラウマになるくらい大きなショックを受けてしまうと思います。一途に尽くしてきたのに、最悪な終わり方をした女性もいるようで……？

今回は、料理好きな一途な彼女を最低な理由でフッた男の話をご紹介いたします。

太った女が嫌い

「私は料理が好きなので、よく彼氏にお弁当を作っていました。仕事が夜勤の日は、お弁当を作って彼氏の家に届けるのがルーティンになっていて、彼氏もとても喜んで食べてくれていたのですが……。

付き合って1年がたった頃、いつものようにお弁当を届けに行くと、彼氏は家にいませんでした。家の近くをウロウロしていると、女とベタベタしながら帰ってくる彼氏の姿を発見。その瞬間、『あ……、私浮気されてたんだ』と気づきました。彼氏は謝るのかと思いきや、『また弁当かよ……』『俺は太った女が大嫌いなんだ！』『二度と俺の前に、そのみっともない体を見せるな！』と言って、お弁当を投げ捨てて女と家の中に入っていきました。たしかに私は太っているけど、こんなフラれ方はひどすぎますよね……」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年11月）

▽ 彼女の容姿を侮辱して、せっかく作ってくれたお弁当を捨てるなんてありえませんね。人を見た目でしか判断できない人は、いずれ大切なものを失うでしょう。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。