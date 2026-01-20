結婚式マニアの神田うの 出産まで９回実施 10回目は10年後の還暦で「親になって初の結婚式」
タレント神田うの（50）が20日、都内で、女性向けオイル「YURiiRO」の商品リニューアル発表イベントを行った。
うのは商品のブランドアンバサダーを務め、日ごろから愛用しているという。 うのは07年8月に日拓グループ代表・西村拓郎氏（56）と結婚。結婚式を9回もしている“結婚式マニア”だ。
「娘がおなかにいた時が最後（9回目）でした。最初の結婚式は新婚生活を経験していないでやった。その後は、お互いを知って永遠の愛を『誓いますか』と聞かれて『それでもイエス』と言えるかどうかです。私は9回『イエス』と言ってきた。その後は子育てが忙しくて、子どもためにと生きてきた」と続けた。
10回目の結婚式については「60歳の時にしたい。今年の誕生日で51歳になるから、あと9年ちょっと。イメージはまだないですね。でも親になってから初の結婚式。10年後の自分が楽しみです」と話した。
西村氏は20年11月に脳梗塞で倒れたが現在は日常生活には支障ないくらいに回復している。「今でも体の左半分は温度が分からないけど元気です。銀座にも飲みに行っている。元気ピンピンです」と笑顔で話した。
※うのの結婚式
＜1＞07年10月 明治神宮
＜2＞08年4月 グアム
＜3＞同年7月 ハワイ
＜4＞同年10月 サイパン
＜5＞同年12月 バリ島
＜6＞09年7月 モルディブ
＜7＞10年3月 ケアンズ
＜8＞10年10月 ニューカレドニア
＜9＞11年7月 沖縄