「雪見だいふく」や「マウントレーニア」など無料券がたっぷり！コンビニ4社の″1つ買うと1つもらえる″、今週は種類豊富《1月20日最新版》

ローソン・ミニストップ・セブン-イレブン・ファミリーマートのコンビニ4社は、2026年1月20日から26日までの期間、対象商品をひとつ買うとひとつもらえるお得なキャンペーンを開催しています。

1月20日時点で発表されている、4社のキャンペーン対象商品と引換商品をまとめました。

「スーパーカップミニ」も無料

ローソンでもらえる商品

ローソン各店では、インスタント食品や飲料などがもらえます。

1つめの対象商品は、エースコック「タテロング 飲み干す一杯 ごま贅沢担担麺」です。

1個購入すると、「スーパーカップミニ もやしみそラーメン」1個と引き換えられる無料券がもらえます。

2つめの対象商品は、森永乳業「マウントレーニア カフェラッテ」と「マウントレーニアカフェラッテ クリーミーラテ」です。

どちらか1本を購入すると、「マウントレーニア Creamy抹茶ラテ」「マウントレーニア DECAF カフェインレス」（各240ml）のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

3つめの対象商品は、ハウスウェルネスフーズ「C1000 ビタミンゼリー クエン酸5000」と「PERFECT VITAMIN 1日分のビタミンゼリー」の「グレープフルーツ味」「マスカット味」（各180g）。

いずれか1個を購入すると、「1日分のビタミン グレープフルーツ味」（120ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。

4つめの対象商品は、アリナミン製薬「アリナミンメディカルバランス グレープフルーツ風味」（100ml／指定医薬部外品）と「アリナミン錠」（2錠入り／指定医薬部外品）です。

どちらか1個を購入すると、「アリナミン錠」（2錠入り／指定医薬部外品）1個と引き換えられる無料券がもらえます。

上記の引換期間は、いずれも1月27日から2月2日まで。

5つめの対象商品は、コカ・コーラ「い・ろ・は・す」の「シャインマスカット」と「もも」（各540ml）。

どちらか1本を購入すると、「ミニッツメイド ゼロシュガー レモネード」（600ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は1月27日から2月9日まで。

ローソンは、引換商品によって期間が異なるので注意が必要です。

ミニストップでもらえる商品

ミニストップ各店でも、インスタント食品や飲料がもらえます。

1つめの対象商品は、エースコック「リンガーハットの長崎ちゃんぽん」と「飲み干す一杯 ごま贅沢担担麺」です。

どちらか1個を購入すると、「スーパーカップミニ もやしみそラーメン」1個と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は1月27日から2月2日まで。

2つめの対象商品は、サントリー「伊右衛門 京都レモネード」（525ml）です。

1本購入すると、「天然水きりっと果実 ピンクグレープフルーツ&マスカット」（600ml）、「伊右衛門 焙じ茶 ホット」「伊右衛門 ホット」（各500ml）のいずれか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は1月27日から2月9日まで。

ミニストップも、引換商品によって期間が異なるのでご注意を。

セブン、ファミマの「無料券」もチェック！

セブン-イレブンでもらえる商品

セブン-イレブン各店では、飲料がもらえます。

対象商品は、コカ・コーラ「爽健美茶」（600ml）。

1本購入すると、「綾鷹」の「濃い緑茶」「黒豆ほうじ茶」（各650ml）のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

なお、ホットは対象外です。

引換期間は1月27日から2月9日まで。

ファミリーマートでもらえる商品

ファミリーマート各店では、様々な飲料やヨーグルトなどがもらえます。

1つめの対象商品は、サントリー「サントリー天然水 きりっとヨグ 朝摘みレモン＆ヨーグルト味」（590ml）。

1本購入すると、「サントリー天然水」（550ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。

2つめの対象商品は、農心「辛ラーメン トゥーンバ 袋麺」です。

1個購入すると、「辛ラーメン 袋麺」1個と引き換えられる無料券がもらえます。

3つめの対象商品は、森永乳業「アロエヨーグルト」（118g）。

1個購入すると、同商品1個と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は、いずれも1月27日7時から2月2日まで。

また、ファミリーマートでは、アプリ「ファミペイ」のバーコードをスキャンして、ファミペイ払いで購入するともらえるキャンペーンも開催しています。

1つめの対象商品は、アサヒ「ドデカミンBIG PET」（600ml）。

1本購入すると、同商品1本と引き換えられる無料券がもらえます。

2つめの対象商品は、ロッテ「雪見だいふく」です。

1個購入すると、同商品1個と引き換えられる無料券がもらえます。

3つめの対象商品は、アサヒ「ワンダ」の「コクの微糖」「コクのカフェオレ」（各370g）です。

どちらか1本を購入すると、同商品のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は、いずれも1月27日から2月2日まで。

様々な飲料のほかにも、お菓子やアイスなどをお得にゲットするチャンスです。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ