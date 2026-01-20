À¤³¦¤ÇºÇ¤â¡È¤ª¶â»ý¤Á¡É¤Ê¥¢¥¹¥êー¥È¥é¥ó¥¥ó¥°TOP50¡Ä¥¸¥çー¥À¥ó¤¬1°Ì¡¢¥ì¥Ö¥í¥ó¤Ï8°Ì
¡¡½¸ÃÄ¶¥µ»¤Ç¤Ï¥µ¥Ã¥«ー¡¢¸Ä¿Í¶¥µ»¤Ç¤Ï¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ä¥Æ¥Ë¥¹¤Ç³èÌö¤¹¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤¬µð³Û¤ÎÉÙ¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¡¢¤È¤ê¤ï¤±NBA¤Î»ý¤Ä±Æ¶ÁÎÏ¤È·ÐºÑÎÏ¤ÏÀ¨¤Þ¤¸¤¯¡¢¤³¤Î¥êー¥°¤Ç¥×¥ìー¤·¤¿¥¹¥¿ーÁª¼ê¤¿¤Á¤â¤Þ¤¿¡¢ÇüÂç¤Ê»ñ»º¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ¡ØCelebrity Net Worth¡Ù¤Ï¡¢¤½¤Î¥µ¥¤¥ÈÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£¤Î½ã»ñ»º¤ò»»½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥µ¥¤¥È¤¬¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖTop 50 Richest Athletes¡Ê¡áºÇ¤âÍµÊ¡¤Ê¥¢¥¹¥êー¥È¥È¥Ã¥×50¡Ë¡×¤ÎÄºÅÀ¤Ë·¯Î×¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥çー¥À¥ó¡Ê¸µ¥·¥«¥´¡¦¥Ö¥ë¥º¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ØForbes¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢½ã»ñ»º¤ÏÌó38²¯¥É¥ë¡ÊÌó6000²¯±ß¡Ë¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤Ï°úÂà¸å¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¼ý±×¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¥í¥¤¥ä¥ë¥Æ¥£¡¢Åê»ñ¡¢¥Áー¥àÊÝÍ±×¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¡£¸½Ìò»þÂå¤Î·ÀÌó¼ýÆþ¤Ï15¥·ー¥º¥ó¤ÇÌó9000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó142²¯±ß¡Ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Ê¥¤¥¤ä¥²ー¥¿¥ìー¥É¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤ÎÂç¼ê´ë¶È¤È¤ÎÄ¹´ü¥¹¥Ý¥ó¥µー·ÀÌó¤Ï¥Áー¥à¤È¤Î·ÀÌó¶â¤ò¾å²ó¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¸¥çー¥À¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¤Î¥í¥¤¥ä¥ê¥Æ¥£¤Ï¡¢¸½ºß¤Ç¤â¼ýÆþ¤ÎÂç¤¤ÊÃì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¸¥çー¥À¥ó¤Î»ñ»º¤òÂç¤¤¯²¡¤·¾å¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢¥·¥ãー¥í¥Ã¥È¡¦¥Ûー¥Í¥Ã¥Ä¤ÎÇäµÑ¤Ç¤¢¤ë¡£¥¸¥çー¥À¥ó¤Ï¡¢2010Ç¯¤ËµåÃÄ¤Î²áÈ¾¿ô³ô¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¤½¤Î³ô¤ò2023Ç¯¤ËÌó30²¯¥É¥ë¡ÊÌó4740²¯±ß¡Ë¤ÇÇäµÑ¡£¤³¤ÎÇäµÑ±×¤¬»ñ»º¤òÂç¤¤¯²¡¤·¾å¤²¤¿½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥×¥í¥ì¥¹ÃÄÂÎWWE¤Î¶¦Æ±ÁÏÀß¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥Ó¥ó¥¹¡¦¥Þ¥¯¥Þ¥Û¥ó¡¢¥Æ¥Ë¥¹³¦¤Î½ÅÄÃ¤Ç¤¢¤ë¥¤¥ª¥ó¡¦¥Ä¥£¥ê¥¢¥¯¤ËÂ³¤¯¤Î¤Ï¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¡¦¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥Þ¥ó¡Ê¸µ¥ß¥ë¥¦¥©ー¥ー¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥¹Â¾¡Ë¤À¡£1975Ç¯¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¹ÆþÃÄ¸å¡¢NBA¤Ç12¥·ー¥º¥ó¤ò¥×¥ìー¤·¤¿Æ±Áª¼ê¤Ï¡¢¥ä¥Ë¥¹¡¦¥¢¥Ç¥È¥¯¥ó¥Ü¤ä¥¯¥ê¥¹¡¦¥ß¥É¥ë¥È¥ó¤¬¸½¤ì¤ë¤Þ¤Ç¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤ÎÄÌ»»ºÇÂ¿½Ð¾ìµÏ¿¤ò½êÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µåÃÄ¤«¤é±Êµ×·çÈÖ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥Þ¥ó¤Ï¥·¥Ã¥¯¥¹¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤¡¢¥¹¥¿ー¥¿ー¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤â20»î¹ç¤ËËþ¤¿¤º¡¢¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¤Ø¤ÎÁª¼êÎò¤ä¸Ä¿Í¾Þ¼õ¾ÞÎò¤â¤Ê¤¯¡¢¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤Îµ±¤«¤·¤µ¤Ç¤Ï¥¸¥çー¥À¥ó¤Ë¤ÏÅþÄìµÚ¤Ð¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥Þ¥ó¤Ï¡¢¸µNBA¥×¥ìー¥äー¤Ç¥¸¥çー¥À¥ó¤Ë¼¡¤°Ìó15²¯¥É¥ë¡ÊÌó2370²¯±ß¡Ë¤â¤Î½ã»ñ»º¤ò½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥Þ¥ó¤Î»ñ»º¤¬Âç¤¤¯Áý¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥¦¥§¥ó¥Ç¥£ー¥º¤ä¡¢¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ëÆýÀ½ÉÊ¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Ä¥Ç¥¤¥êー¥¯¥¤ー¥ó¡¢ÆÃÀ½¥Á¥¥ó¥Õ¥£¥ó¥¬ー¤¬¿Íµ¤¤Î¥¶¥Ã¥¯¥¹¥Óー¥º¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤Î¥Õー¥É¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥Á¥§ー¥ó¤Î¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¸¢¼èÆÀ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡£¡ØCelebrity Net Worth¡Ù¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤¿Â¿¿ô¤Î¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºÅ¹ÊÞ¤ÎÇäµÑ¤¬¡¢»ñ»ºÁý²Ã¤Î¼çÍ×Í×°ø¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
[写真] = Getty Images
¡¡¥ì¥Ö¥í¥ó¡¦¥¸¥§ー¥à¥º¡Ê¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥ì¥¤¥«ー¥º¡Ë¤Ï¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°Á´ÂÎ8°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢¸½ÌòNBAÁª¼ê¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÆ²¡¹¤Î¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Â¾¤Î»ñ»º¿ä·×¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï¡¢NBAÎòÂåºÇÂ¿ÆÀÅÀ¼Ô¤ò¹¹¿·¤·Â³¤±¤ë¥¥ó¥°¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥Ó¥ê¥ª¥Í¥¢¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡ØCelebrity Net Worth¡Ù¤Î»î»»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ì¥Ö¥í¥ó¤Î½ã»ñ»º¤ÏÌó8²¯¥É¥ë¡ÊÌó1260²¯±ß¡Ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ì¥Ö¥í¥ó¤¬¥¸¥çー¥À¥ó¤ä¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥Þ¥ó¤ÈÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ëÅÀ¤Ï¡¢NBA¤ÎÇ¯Êð¤À¤±¤Ç¥¥ã¥ê¥¢ÄÌ»»¤ÇÌó5²¯8000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó920²¯±ß¡Ë¤ò²Ô¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤òÄÌ¤¸¤Æ¼çÍ×¤Ê¥¹¥Ý¥ó¥µー·ÀÌó¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ê¥¤¥¤È¤ÎÀ¸³¶·ÀÌó¤Ï10²¯¥É¥ë¡ÊÌó1580²¯±ß¡Ë°Ê¾å¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¥¹¥×¥é¥¤¥È¡¢¥Óー¥Ä¥Ð¥¤¥É¥ì¡¢AT&T¡¢¥¦¥©¥ë¥Þー¥È¤Ê¤É¡¢Â¿¿ô¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ÈÄ¹´üÅª¤Ê´Ø·¸¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Èà¤Î»ö¶È¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ÏÃ±¤Ê¤ë¹¹ð·ÀÌó¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¥Ü¥¹¥È¥ó¡¦¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤ä¥ê¥Ð¥×ー¥ëFC¤Î¥ªー¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÊÝÍ¤¹¤ëÎ©¾ì¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Î¥Úー¥¹¤Ç¤¤¤±¤Ð2030Ç¯¤Ë¥Ó¥ê¥ª¥Í¥¢Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤À¤í¤¦¡£
¡¡NBA¤«¤é¤Ï¡¢¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¡Ê¸µ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥ì¥¤¥«ー¥º¡Ë¤¬¥ì¥Ö¥í¥ó¤È¤Û¤ÜÆ±³Û¤Ç9°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢°Ê¹ß¤Ë¤Ï¥·¥ã¥ー¥ë¡¦¥ª¥Ëー¥ë¡Ê¸µ¥ªー¥é¥ó¥É¡¦¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Û¤«¡Ë¤È¡¢¥Ó¥Ëー¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¡Ê¸µ¥Ç¥È¥í¥¤¥È¡¦¥Ô¥¹¥È¥ó¥º¤Û¤«¡Ë¤¬5²¯¥É¥ë¡ÊÌó790²¯±ß¡Ë¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì15°Ì¤È16°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢¸½ÌòÁª¼ê¤«¤é¤Ï¥±¥Ó¥ó¡¦¥Ç¥å¥é¥ó¥È¡Ê¥Ò¥åー¥¹¥È¥ó¡¦¥í¥±¥Ã¥Ä¡Ë¤È¡¢¥é¥Ã¥»¥ë¡¦¥¦¥§¥¹¥È¥Ö¥ë¥Ã¥¯¡Ê¥µ¥¯¥é¥á¥ó¥È¡¦¥¥ó¥°¥¹¡Ë¤¬3²¯¥É¥ë¡ÊÌó470²¯±ß¡Ë¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì26°Ì¤È28°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¸åÈ¾¤Ë¤Ï¥°¥é¥ó¥È¡¦¥Ò¥ë¡Ê¸µ¥Ç¥È¥í¥¤¥È¡¦¥Ô¥¹¥È¥ó¥º¤Û¤«¡Ë¤¬2²¯5000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó400²¯±ß¡Ë¤Ç40°Ì¤Ë¡¢¥¹¥Æ¥Õ¥£¥ó¡¦¥«¥êー¡Ê¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¹¥Æ¥¤¥È¡¦¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º¡Ë¤¬2²¯4000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó380²¯±ß¡Ë¤Ç48°Ì¤ËÅÐ¾ì¡£NBA¤Ï¥¹¥¿ー¤Î¸Ä¿Í¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¶ËÂç²½¤·¤ä¤¹¤¤¥êー¥°¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¥·¥åー¥º¤ä¥á¥Ç¥£¥¢Ïª½Ð¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ïºòº£¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ø¤Î¥êー¥Á¤¬»ñ»º¤òÈîÂç²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
文●Meiji
