子育てしながらでもできる！お手軽美姿勢メソッド【腰周りエクササイズ】
シンクに寄りかかる、背中を丸めてスマホを見る。日常生活を見直して美姿勢に！
「アラフォーからの老けない身体づくり」をスローガンに、SNSで美姿勢メソッドを発信しているericaさん。3人のお子さんの出産後、体重は戻っても体型が戻らなかったこと、体型が崩れて鏡を見ることも嫌になったことから一念発起！ ボディメイクを学び、正しく体を動かし、日常の姿勢を整えていくと、1ヶ月が過ぎる頃にはウエストや太ももに変化が見られるように。
※本記事はerica著の書籍『3人子持ち、アラフォーでも劇的に美しくなれる! 産後美姿勢ダイエット』から一部抜粋・編集しました。
■反り腰改善におすすめ！腰周りエクササイズ〈10回・1分40秒〉
背中を丸めて、伸ばしていく動作を通じて、腰周りの筋肉を緩めることができます。
硬くなりがちな背骨を動かすと同時にお腹の筋肉を鍛えることができる一石二鳥のエクササイズです。
■STEP1 四つ這いになる
肩の下に手首、足の付け根の下にひざを置くようにします。
■STEP2 お腹を丸める
息を吐きながらお腹を丸めます。おへそを見るように意識しましょう。
■STEP3 お尻を引く
息を吸いながら、背中を伸ばします。首を伸ばして胸を開くようにしましょう。10回繰り返します。
erica's advice
反り腰や腰痛の緩和にもなりますよ！
こんなときにおすすめ
生理中でつらい日〈骨盤回し〉
■STEP1
■STEP2
■STEP3
四つ這いになり、息を吸って吐きながらお尻を右から円を描くように後ろに回します。10回繰り返して、左からも同様に。腰周りの血行を改善してくれます。1〜2分くらいを目安に。
著＝erica／『3人子持ち、アラフォーでも劇的に美しくなれる! 産後美姿勢ダイエット』