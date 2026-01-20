ENHYPEN（エンハイプン）のNI-KI（ニキ）が、RIIZE（ライズ）のSHOTARO（ショウタロウ）、ILLIT（アイリット）のIROHA（イロハ）と各グループの日本人メンバーと立て続けにダンスコラボを繰り広げ、反響を集めている。

【動画】ENHYPEN新曲「Knife」をキレキレダンス！①ニキとRIIZEショウタロウ ②ニキとILLITイロハ

■ENHYPENニキとRIIZEショウタロウが超人的な身体感覚でダンス

ENHYPENは1月16日に7thミニアルバム『THE SIN : VANISH』をリリースしてカムバック。ニキはこのタイトル曲「Knife」を、ショウタロウ、イロハとそれぞれ一緒にダンスしている。

ともに長身で顔が小さく、スタイル抜群のニキとショウタロウ。ニキはシルバーメッシュが特徴的な黒髪のアップヘアに黒スーツ衣装、ショウタロウは深いブラウンカラーのレザーセットアップを纏い、手で鋭い刃を表現するような「Knife」の振付をキレよくダンスしていく。全身をダイナミックに操り、圧倒的なスキルで息ぴったりに踊りきった。

SNSでは「さすがの2人」「待ってましたー！」「絵になる2人」「とにかく脚が長い」「カッコいいぃ」「最強の2人！」「日本の誇り」「足さばきえぐい」「ダンスが楽しい、大好き！って伝わってくる」「お互いにリミッター外して踊るの最高」「どんだけ踊りこなしちゃうの」「身体感覚がすごい」と絶賛の声が相次いでいる。

なお2025年12月には、ふたりでRIIZEの「Fame」を踊る動画も公開されていた。

■ENHYPENニキとILLITイロハの兄妹のようなキレキレコラボ

またニキとイロハのコラボでは、ふたりがそれぞれグレーのスウェットを着用したラフなスタイリングで登場。イロハは得意のヒップホップダンスの実力を存分に発揮し、モコモコ靴を履いてクールに踊っている。こちらの動画にも「兄妹みたい」「動きが軽やか」「良すぎて言葉が出ない」「天才ダンサー同士」と、多くの反響が起こっている。