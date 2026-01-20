13時の日経平均は599円安の5万2984円、アドテストが196.54円押し下げ 13時の日経平均は599円安の5万2984円、アドテストが196.54円押し下げ

20日13時現在の日経平均株価は前日比599.32円（-1.12％）安の5万2984.25円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は476、値下がりは1082、変わらずは39と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は196.54円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、東エレク <8035>が139.38円、ＳＢＧ <9984>が97.87円、リクルート <6098>が51.34円、信越化 <4063>が17.05円と続いている。



プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を53.75円押し上げている。次いで塩野義 <4507>が8.47円、ＫＤＤＩ <9433>が7.62円、良品計画 <7453>が7.42円、キッコマン <2801>が7.35円と続く。



業種別では33業種中10業種が値上がり。1位は水産・農林で、以下、小売、食料、陸運と続く。値下がり上位には繊維、証券・商品、サービスが並んでいる。



※13時0分14秒時点



株探ニュース

