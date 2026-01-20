¡ØVIVA LA ROCK 2026¡Ù½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÂè1ÃÆÈ¯É½

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡ØVIVA LA ROCK 2026¡Ù¤Î½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÂè1ÃÆ¤¬20Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£

¡Ú²èÁü¡Û¡ØVIVA LA ROCK 2026¡Ù½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÂè1ÃÆ¤È¤·¤Æ28ÁÈ¤òÈ¯É½¡ª

¡¡¡Öº£Ç¯¤Î¥Ó¥Ð¥é¤Ï¤¿¤Þ¥¢¥ê²þ½¤¹©»ö¤ËÈ¼¤¤¡¢½é¤ÎÌî³°³«ºÅ¡ªºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à2002¼þÊÕ¡¦Ìî³°ÆÃÀß²ñ¾ì¤Ç¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥Ó¥Ð¥é¤Ç°ì½ï¤ËÍ·¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£

¢£¡ØVIVA LA ROCK 2026¡Ù
5·î3Æü¡¦4Æü¡¦5Æü¡¦6Æü¡¡ºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à2002¼þÊÕ¡¦Ìî³°ÆÃÀß²ñ¾ì

5·î3Æü¡ÊÆü¡¦½Ë¡Ë
OddRe:
SHISHAMO
This is LAST
PEOPLE 1
My Hair is Bad
¥Þ¥«¥í¥Ë¤¨¤ó¤Ô¤Ä
¥ì¥È¥í¥ê¥í¥ó
...and more!

5·î4Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
KANA-BOON
Creepy Nuts
Chevon Tele
¥Ï¥ó¥Ö¥ì¥Ã¥À¡¼¥º
¥ä¥Ð¥¤T¥·¥ã¥Ä²°¤µ¤ó
...and more!

5·î5Æü¡Ê²Ð¡¦½Ë¡Ë
Age Factory
coldrain
SHADOWS
¥Ï¥ë¥«¥ß¥é¥¤
FOMARE
HEY-SMITH
¥Þ¥­¥·¥Þ¥à ¥¶ ¥Û¥ë¥â¥ó
...and more!

5·î6Æü¡Ê¿å¡¦µÙ¡Ë
Good Grief
Suchmos
10-FEET
Niko¤ó
Hammer Head Shark
04 Limited Sazabys
¥Õ¥ì¥Ç¥ê¥Ã¥¯
Îé»¿
... and more!

¢¨¸Þ½½²»½ç