気象台は、午後1時2分に、暴風雪警報を室蘭市、登別市に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風雪警報】北海道・室蘭市、登別市に発表 20日13:02時点

胆振、日高地方では、20日夕方まで暴風雪に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■室蘭市

□暴風雪警報【発表】

20日夕方にかけて警戒

風向 西

・陸上

最大風速 18m/s



■登別市

□暴風雪警報【発表】

20日夕方にかけて警戒

風向 西

・陸上

最大風速 18m/s



■伊達市伊達

□なだれ注意報

21日にかけて注意



■伊達市大滝

□なだれ注意報

21日にかけて注意



■豊浦町

□なだれ注意報

21日にかけて注意



■壮瞥町

□なだれ注意報

21日にかけて注意



■洞爺湖町

□なだれ注意報

21日にかけて注意



■浦河町

□暴風雪警報

20日夕方にかけて警戒

風向 西

・陸上

最大風速 20m/s



■様似町

□暴風雪警報

20日夕方にかけて警戒

風向 西

・陸上

最大風速 20m/s



■えりも町

□暴風雪警報

20日夕方にかけて警戒

風向 西

・陸上

最大風速 20m/s



