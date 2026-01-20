【暴風雪警報】北海道・室蘭市、登別市に発表 20日13:02時点
気象台は、午後1時2分に、暴風雪警報を室蘭市、登別市に発表しました。
胆振、日高地方では、20日夕方まで暴風雪に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■室蘭市
□暴風雪警報【発表】
20日夕方にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s
■登別市
□暴風雪警報【発表】
20日夕方にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s
■伊達市伊達
□なだれ注意報
21日にかけて注意
■伊達市大滝
□なだれ注意報
21日にかけて注意
■豊浦町
□なだれ注意報
21日にかけて注意
■壮瞥町
□なだれ注意報
21日にかけて注意
■洞爺湖町
□なだれ注意報
21日にかけて注意
■浦河町
□暴風雪警報
20日夕方にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 20m/s
■様似町
□暴風雪警報
20日夕方にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 20m/s
■えりも町
□暴風雪警報
20日夕方にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 20m/s