気象台は、午後1時2分に、暴風雪警報を室蘭市、登別市に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風雪警報】北海道・室蘭市、登別市に発表 20日13:02時点

胆振、日高地方では、20日夕方まで暴風雪に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■室蘭市
□暴風雪警報【発表】
　20日夕方にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s

■登別市
□暴風雪警報【発表】
　20日夕方にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s

■伊達市伊達
□なだれ注意報
　21日にかけて注意

■伊達市大滝
□なだれ注意報
　21日にかけて注意

■豊浦町
□なだれ注意報
　21日にかけて注意

■壮瞥町
□なだれ注意報
　21日にかけて注意

■洞爺湖町
□なだれ注意報
　21日にかけて注意

■浦河町
□暴風雪警報
　20日夕方にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　20m/s

■様似町
□暴風雪警報
　20日夕方にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　20m/s

■えりも町
□暴風雪警報
　20日夕方にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　20m/s