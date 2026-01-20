俳優の伊藤英明（50）が、17日放送のMBS「ごぶごぶ」（土曜後1・54）に出演。自身が出演した作品について言及した。

自分の作品を見るのか、どうかが話題となり、伊藤は「最近、子供が生まれて、父親がどんな作品に出ていたのかが気になる。海猿とかもほとんど自分で見たことない」と語ると、MCの浜田雅功は「そうなん？ハハハ」と意外な一面に笑った。

『海猿』は2004年にヒットした伊藤主演の映画、ドラマ。若き海上保安官役で、潜水士を目指して過酷な訓練に励む物語だ。伊藤は「なんだか、見れなくて。恥ずかしいというのがあって」と本音を明かし、「ごく最近に見て。ああ、意外と頑張ってたんだな、この時は」と笑った。

訓練だけでも過酷だった日々。「最初の海猿は広島・呉の訓練学校。実際の潜水士の方が訓練されているところで、2カ月間ぐらいやってました」と回想。ただ「楽しかった」という。「当時はフィットネスが盛んではなかった」といい「毎日20キロ走って。ボクシングやって。ジムに毎日行って」と厳しい練習メニューを明かすと、浜田も驚いていた。