正月の箱根駅伝で青学大の佐藤愛斗（２年）が、大学３大駅伝デビューを飾った。

１９７０〜８０年代に実業団で区間賞を連発して「駅伝男」とうたわれた市雄さん（７４）を祖父に持つ俊英は、７区で区間３位と堅実な走りで首位をキープして総合３連覇に貢献。「次回こそは区間賞を」と背中を追う。

市雄さんは７３年日本選手権で５０００、１万メートルの２冠に輝き、全日本実業団対抗駅伝では区間賞１０回を獲得して旭化成の黄金期を築いた名選手。自身は中学時代まではサッカー少年だったが、「祖父が強いランナーだったと聞いて、興味がわいた」ことがきっかけとなり、宮崎・小林高から本格的に陸上への道を進んだ。

高校時代から全国の舞台を経験し、前回箱根は１年生ながら登録メンバー入り。最後まで１０区の出走争いに加わったものの、往路終了後に当日変更で出走できないことが決まり、同期の小河原陽琉（ひかる）が区間賞を獲得した。

「その時の悔しい気持ちを持ってやってきた」。スピードを磨き直し、トラックシーズンは５０００メートルで自己ベストを更新。昨年１１月の世田谷ハーフでは１時間１分５７秒で３位に入ると、ＭＡＲＣＨ対抗戦１万メートルで２７分５５秒９３をマークした。

念願だった大舞台でも一定の結果を残したが、「（区間賞から）２分近い差をつけられる結果。箱根は甘くない。まだできることがあるので、基礎から徹底し直したい」と足元を見つめる。

「競技をするようになって祖父の偉大さがより分かるようになった」という。今も電話で「自分のやりたいようにやりなさい」と励まされる。将来は祖父のように駅伝で「区間賞を取り続ける選手」になり、世界の舞台も目指す。高い目標に向けてレベルアップを誓っている。（井上敬雄）