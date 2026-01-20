「軽くて暖かいアウター」なら【ハニーズ】へ！ 40・50代に似合う「中綿アウター」

厚手のアウターは重たくてあまり手が伸びない……。そんな悩みを解消するなら、中綿入りの軽量アウターがおすすめ。今回編集部が見つけたのは、【ハニーズ】から登場した中綿コート。保温性のある中綿でしっかり防寒しつつ、軽量仕様で楽に着られそうです。ミドル世代に似合う上品なカラーとデザインなので、ぜひワードローブに迎えて。

ゆったりシルエットで冷え対策 ＆ 体型カバーを両得！

【GLACIER lusso】「ファイバーダウンコート」\8,900（税込）

ハニーズの一部店舗でも買える大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】から登場しているのは、やや長めの着丈とゆったりシルエットがポイントの中綿コート。ウエストと裾がドロスト仕様だから、シルエットのアレンジが楽しめます。公式サイトによると、中綿は「ふんわり柔らかなボールタイプの超極細ファイバー」を使用していて「優れた保温力と軽量感を兼ね備え、まるでダウンのような暖かさ」なのだとか！

体型カバーも◎ オンオフ使えるシンプルデザイン

【ハニーズ】「ファイバーダウンコート」\6,900（税込）

しっかり防寒対策をしたい人には、ヒップまですっぽりと隠れる長めの着丈のこちらがおすすめ。シンプルなデザインなので、きれいめにもカジュアルにも合わせやすいのが魅力。表地は撥水加工が施されているから、天候を気にせず着られるのも嬉しいポイントです。

