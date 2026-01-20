食と保障で育ちを支える！日本生協連・コープ共済連「１００か月ＣＯ・ＯＰ」

日本生活協同組合連合会（日本生協連）と日本コープ共済生活協同組合連合会（コープ共済連）は、子育て層への支援強化と生協ブランドのイメージ統一を目指し、新コンセプト「１００か月ＣＯ・ＯＰ」を掲げた合同施策を2026年2月21日(土)より全国で開始します。

こども家庭庁が推進する「はじめの100か月の育ちビジョン」に着目し、妊娠前から小学校入学までの約100か月間をサポート。

離乳食などの「食」と、予期せぬトラブルに備える「保障」の両面から、子育て世帯のくらしに寄り添う取り組みが展開されます。

日本生協連・コープ共済連「１００か月ＣＯ・ＯＰ」

実施期間：2026年2月21日(土)〜5月20日(水)

特設サイトURL：https://jccu.coop/100coop (2026年2月21日公開予定)

キャッチコピー：妊娠からはじまる こどもの100か月を応援

これまで別々のサービスとして認知されがちだった「店舗・宅配事業」と「共済事業」が、統一コンセプトのもとで連携。

子育てにおける不安や負担を軽減し、親子の笑顔を増やすためのコンテンツやサービスが一元的に発信されます。

「食」と「保障」の2大サポート

本施策では、子育て世帯の具体的な悩みに応える2つの商品・サービスが重点的に訴求されます。

「食」のサポート：コープ商品「きらきらステップ」

「こどもに安心なものを食べさせたい」「毎日の離乳食作りが大変」という声から生まれた乳幼児食シリーズ。

国産原材料の使用や徹底した品質管理に加え、下ごしらえなしですぐに使える「素材型」冷凍食品などをラインアップ。

電子レンジで簡単に調理できる利便性を備え、離乳食作りの負担を軽減します。

「保障」のサポート：ＣＯ・ＯＰ共済《たすけあい》「お誕生前申し込み」

「生まれてすぐに病気だったら…出生後すぐ保障される商品が欲しい」というニーズに応える制度。

妊娠22週未満であれば、赤ちゃんの健康状態に関わらず申し込みが可能で、「生まれたその日」から保障が開始されます。

出生直後の入院や手術など、予期せぬトラブルにも月掛金1,000円から備えることができます。

詳細：https://coopkyosai.coop/portal/pre-jr.html

絵本作家・かしわらあきお氏によるキービジュアル

施策の顔となるキービジュアルには、『しましまぐるぐる』などの作品で知られる絵本作家・かしわらあきお氏を起用。

こどもたちに直感的に伝わる表現力で、「１００か月ＣＯ・ＯＰ」の世界観を広く発信します。

各種メディアでの展開

期間中は、テレビCMやWeb動画広告を全国で展開。

さらに、子育てメディア「トモニテ」とのタイアップなども実施され、コンセプトの認知拡大が図られます。

妊娠からお子様が小学1年生になるまでの大切な時期を、生協グループ全体で支える新しい取り組み。

子育て世帯にとって心強いサポートとなります。

日本生協連・コープ共済連「１００か月ＣＯ・ＯＰ」の紹介でした。

