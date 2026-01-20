例年５月に行われている陸上の関東学生対校選手権（通称・関東インカレ）の男子ハーフマラソン（２１・０９７５キロ）が４月５日に開催される焼津みなとマラソン（静岡・焼津市焼津漁港新港発着）と併催されることが２０日、発表された。関東インカレを主催する関東学生陸上競技連盟（関東学連）の原晋・箱根駅伝対策委員長（５８）＝青学大監督＝は「５月の関東インカレでハーフマラソンを走ることは選手の負担が大きい。暑熱対策として加盟各校から開催時期の変更の要望がありました。４月上旬に開催されることでロードシーズンとトラックシーズンの期分けができます」と説明した。

元々、焼津みなとマラソンは、大学対抗ペアマラソンと同日開催されている。大学ペアマラソンは各校３人がハーフマラソンに出場し、上位２人（ペア）の合計タイムで順位を競う。昨年は２時間６分２１秒で国学院大が優勝した。個人トップは１時間３分２秒で青学大の平松享祐（３年）だった。関東学連の大会が異例の静岡県開催となるが、協議を重ねた結果、焼津みなとマラソンは多くの関東の大学となじみがあり、時期もちょうど良いことから併催が決まった。

関東インカレは１９１９年に第１回大会が行われ、今年が第１０５回。１９２０年に始まり、今年１月に第１０２回大会が行われた箱根駅伝より歴史は長い。例年５月に開催。各校が各種目に３人以内が出場できる。１位８点、２位７点…８位１点が与えられ、対校戦で総得点を競う。男子は１６校の１部、それ以外の２部、大学院生の３部に分けられる。１部の１５、１６位と２部の１、２位が翌年に入れ替わる。女子はすべての大学が１部、大学院生が２部で入れ替えはない。

関東の学生長距離ランナーにとって、関東インカレは箱根駅伝に次ぐビッグイベント。男子の１部と２部は短距離、フィールド種目を含めた総合力で決まるため、今年１月の箱根駅伝で３年連続９度目の優勝を飾った青学大、同２位の国学院大、同６位の駒大など駅伝をメインに強化している大学は２部に属する。そのため、長距離種目においては１部と２部は実力差はない。

従来、関東インカレのハーフマラソンは１部と２部のスタート時間が異なっていており、昨年の１部は山梨学院大のブライアン・キピエゴ（３年）が１時間１分１４秒の大会記録で優勝。同２部は運営によるコース誘導ミスがあり、１時間１分４３秒の参考記録で駒大の帰山侑大（４年）が制した。

今年から１部、２部同時スタートとなることでレースの魅力はさらに増す。「箱根駅伝常連校のトップ選手が真剣勝負します。盛り上がることは間違いありません」と原委員長は語る。青学大の監督の立場としては「もちろん、チームのトップクラスの選手が出場します。上級生に期待しています」と話す。

注目のレースは、共催の静岡第一テレビなどで生中継（午前９時５５分〜１１時３０分）される。新シーズンを占う一戦が焼津で幕を開ける。