次世代ディスプレイや洗濯乾燥機が高評価！ハイセンス「CES 2026」出展レポート

ハイセンスジャパンは、米国ラスベガスで開催された世界最大級のテクノロジー展示会「CES 2026」におけるハイセンスグループの受賞結果を発表しました。

同社は今回の展示会において、ディスプレイ技術およびスマートホーム・白物家電分野で合計58の業界アワードを受賞。

技術革新とグローバルでの存在感を示す結果となりました。

ハイセンス「CES 2026」出展レポート

ハイセンスの技術力を象徴する製品群が、CES Innovation Awardsを含む高い評価を獲得しました。

特に「163 MX」および「X-zone Master」は、それぞれの分野において「CES 2026 Innovation Award - Best Innovation」を受賞。

また、「116UXS RGB MiniLED TV」および「Laser Projector XR10」はInnovation Award Honoreeに選出されました。

先進的なディスプレイ技術とスマートホーム分野の両面で注目を集めています。

次世代ディスプレイ技術による存在感

ディスプレイ分野では、新開発の「RGB MiniLED evo」プラットフォームを搭載した「116UXS RGB MiniLED TV」が世界初公開されました。

本製品は、光スペクトルを拡張することで、色再現性と視聴快適性を高めた次世代大画面ディスプレイとなっています。

CES会場では、海外主要メディアから「Best of CES」や「Best TV of CES」といった評価を獲得。

また、超大型・プレミアムディスプレイ領域の「163 MX」や、「UR9 RGB MiniLED TV」も複数のアワードを受賞し、RGB MiniLEDシリーズ全体の完成度の高さが評価されました。

レーザーディスプレイと大画面戦略の進化

レーザーディスプレイ分野では、「Laser Projector XR10」が世界初披露されました。

同製品は「Best of CES」や「Innovation Award Honoree」などを獲得しています。

RGB MiniLEDテレビとTriChromaレーザープロジェクターの両軸により、リビング用途から本格的なホームシアターまでをカバーする、包括的な大画面戦略が示されました。

スマートホーム・白物家電分野での評価

スマートホームおよび白物家電分野では、世界初のX-in-one ヒートポンプ洗濯乾燥機である「X-zone Master」が登場。

革新的なモジュール構造と衣類ケア技術が高く評価され、「CES 2026 Best of Innovation Award」を受賞しました。

そのほか、「PureFit冷蔵庫・ワインキャビネット」「Slide In Smart IHレンジ」「除湿機」なども、「Best of CES」や「TWICE Picks 2026」に選出。

キッチン・ランドリー領域における競争力が示されています。

ディスプレイおよび家電分野におけるシステムレベルでの技術革新により、世界的に高い評価を獲得したハイセンス。

市場調査会社ユーロモニター・インターナショナルの調査では、2021年から2025年にかけ、世界TOP10洗濯機メーカーの中で最も高い成長率を記録しています。

ハイセンス「CES 2026」受賞製品情報の紹介でした。

