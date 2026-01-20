サンリオコラボも登場！タマ＆フレンズ POP UP STORE

ソニー・クリエイティブプロダクツのオリジナルキャラクター「タマ＆フレンズ 〜うちのタマ知りませんか？〜」の期間限定イベント「タマ＆フレンズ POP UP STORE」が、京王百貨店 新宿店にて2026年1月29日(木)から開催されます。

懐かしさとかわいさで幅広い世代に親しまれてきた「タマ＆フレンズ」。

会場では新商品の先行販売やサンリオキャラクターズとのコラボレーショングッズが登場するほか、購入特典やグリーティングイベントなど、ファン必見の企画が展開されます。

タマ＆フレンズ POP UP STORE

開催期間：2026年1月29日(木)〜2月25日(水)

開催場所：京王百貨店 新宿店7階パイレーツファクトリーギフツ

所在地：〒160-8321 東京都新宿区西新宿1-1-4

営業時間：10：00〜20：00(最終日は18：00まで)

1983年のデビュー以来、文具雑貨ブームを牽引し、現在も3世代にわたって愛され続ける「タマ＆フレンズ」。

今回のポップアップストアでは、先行販売商品や話題のサンリオキャラクターズコラボグッズなど、多彩なアイテムがラインナップされます。

イベント限定特典とグッズ展開

期間中、会場にてグッズを購入された方への特典も用意されています。

税込2,000円お買い上げごとに、「オリジナルステッカー(非売品)」を1枚プレゼント。

ファンにはたまらない記念アイテムとなっています。

「猫の日」記念グリーティングイベント

2月22日(日)の「猫の日」を記念し、タマに会えるグリーティングイベントが開催されます。

当日に商品を税込2,000円以上購入した方を対象に、2ショット整理券が配布されます。

開催日：2026年2月22日(日)

開催時間：(1)13:00〜13:30 (2)15:00〜15:30

開催場所：京王百貨店 新宿店7階パイレーツファクトリーギフツ前

※整理券配布は各回30分前まで、無くなり次第終了となります。

懐かしいキャラクターたちに会える特別なポップアップストア。

家族や友人と楽しめるイベントとなっています。

京王百貨店 新宿店「タマ＆フレンズ POP UP STORE」の紹介でした。

